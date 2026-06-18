Le sentiment du marché raconte une tout autre histoire : un écart croissant a créé une déconnexion manifeste entre les résultats de CITIC Limited et ses valorisations boursières.

L'économie chinoise tourne à nouveau à plein régime.

Elle a accéléré au premier trimestre 2026 ; le produit intérieur brut (PIB) du pays a progressé de 5 % en glissement annuel, soit un bond de 50 points de base par rapport au quatrième trimestre 2025. Une part importante de cette croissance provient du secteur des services, en hausse de 5,2 % sur un an, porté par une progression de 6,5 % de la finance. Parallèlement, les bénéfices industriels ont bondi de 15,2 %. Cette tendance n'a fait que renforcer la demande de crédit, le flux de transactions et la qualité systémique des actifs.

Dans le même temps, les dépenses d'investissement et les projets d'infrastructure se sont multipliés, les investissements en actifs fixes atteignant le montant massif de 10 270 milliards de yuans (RMB) au premier trimestre 2026. Les infrastructures ont ouvert la voie avec une hausse de 8,9 % sur un an, tandis que les industries de haute technologie ont progressé de 7,4 %.

En tant que puissant conglomérat chinois étroitement aligné sur le programme de développement national de Pékin, CITIC Limited devrait bénéficier de sa double exposition à la finance et à l'industrie lourde. La puissance opérationnelle du groupe est d'ailleurs visible dans son bilan.

Miser sur le succès

Au cours de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires total de CITIC Limited a progressé de 2,9 % sur un an pour atteindre 769,3 milliards de RMB, contre 747,2 milliards de RMB en 2024. Cette croissance de l'activité est portée par les revenus nets de commissions de l'activité de courtage de CITIC Securities, qui ont bondi de 17,9 % pour atteindre 69,6 milliards de RMB, contre 59,0 milliards de RMB l'année précédente.

Par conséquent, son segment principal, les services financiers, a consolidé sa position de premier contributeur au chiffre d'affaires en 2025, progressant de 6,2 % sur un an pour atteindre 290,9 milliards de RMB. L'expansion de ce cœur de métier s'est directement répercutée sur une rentabilité nettement plus saine.

Le bénéfice net de l'exercice 2025 a augmenté de 7,5 % sur un an pour atteindre 115,8 milliards de RMB, contre 107,7 milliards de RMB en 2024, parallèlement à une expansion de la marge de 63 points de base, passant de 14,4 % à 15,0 %. Cette amélioration des marges a été principalement tirée par la baisse des frais financiers, ramenés à 8,9 milliards de RMB contre 11,1 milliards l'année précédente, grâce à l'optimisation des structures de financement dans un marché de taux bas.

Le flux de trésorerie opérationnel s'est élevé à 463,3 milliards de RMB en 2025, contre une sortie de fonds de 43,6 milliards de RMB l'année précédente, soutenu principalement par la solidité des dépôts clients et l'augmentation du financement via des accords de rachat. Mais les investisseurs sont-ils pour autant convaincus ?

Une valorisation déjà optimale ?

Le titre a affiché un rendement solide de 17,9 % au cours de l'année écoulée, mais le marché semble encore dubitatif quant à la prochaine phase de croissance. À 12,4 HKD (11,5 RMB), l'action reste bien en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 13,9 HKD (12,9 RMB), ce qui suggère que le marché n'est pas enclin à valoriser les vents favorables macroéconomiques.

Toutefois, le ratio cours/bénéfice (P/E) actuel de 5,2x basé sur les bénéfices prévisionnels de 2026 est globalement en ligne avec la moyenne historique sur trois ans de 5,0x.

La conviction des analystes reste forte, les trois experts suivant la valeur recommandant l'achat. L'objectif de cours moyen de 13,9 HKD (12,9 RMB) implique un potentiel de hausse de 8,7 % par rapport aux niveaux actuels. Pourtant, quelques fissures apparaissent dans l'armure.

Vents contraires ?

CITIC Limited présente des risques notables. La forte concentration de ses revenus dans les services financiers et les matériaux avancés le rend vulnérable aux changements réglementaires et au ralentissement macroéconomique en Chine. Les taux d'intérêt, les fluctuations monétaires et la volatilité des prix de marché des actifs financiers et des dérivés posent d'autres risques pour les bénéfices en raison des opérations transfrontalières du groupe.

La complexité réglementaire s'intensifie, le cadre de régulation financière chinois ayant subi d'importantes révisions en 2025 — notamment concernant les règles bancaires, fiduciaires et d'investissement étranger —, ce qui crée une incertitude en matière de conformité pour les diverses filiales de CITIC.