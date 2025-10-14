Citigroup a publié un bénéfice net en hausse de 16% au troisième trimestre, à 3,8 milliards de dollars, soit 1,86 dollar par action (+23%), porté par des revenus record dans toutes ses divisions. La banque a profité d’un regain d’activité dans la banque d’affaires et les marchés, sur fond d’intensification des fusions-acquisitions et de volatilité commerciale sous la présidence de Donald Trump. Les revenus de la banque d’investissement ont grimpé de 31,3% à 2,1 milliards de dollars, tandis que ceux des activités de marché ont progressé de 16,7% à 5,6 milliards.

Cette performance reflète la dynamique du secteur, avec des mégafusions atteignant 1 260 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 40% sur un an. L’assouplissement monétaire attendu d’ici la fin de l’année pourrait encore soutenir la demande de crédit. Le rendement des capitaux propres tangibles de Citi reste toutefois limité à 8%, loin de la cible de 10% à 11% fixée pour 2026 par la directrice générale Jane Fraser. Depuis janvier, l’action Citigroup a gagné 36,5%, contre 28,5% pour JPMorgan et 12,4% pour Wells Fargo.

L'action Citigroup progresse actuellement de plus d'un 1% en préouverture.

Les résultats ont été partiellement grevés par la dépréciation de 726 millions de dollars liée à la cession de 25% de la filiale mexicaine Banamex au milliardaire Fernando Chico Pardo pour 2,3 milliards de dollars. Le projet d’introduction en Bourse du reste de Banamex reste incertain après le rejet d’une offre de 9,3 milliards de dollars du conglomérat Grupo Mexico. Malgré ces turbulences, Citi poursuit son désengagement progressif de plusieurs marchés étrangers afin de renforcer sa rentabilité et son recentrage sur les activités clés.