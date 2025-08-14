Citigroup envisage de se lancer dans les services de conservation et de paiement liés aux stablecoins et aux produits d’investissement crypto, profitant d’un cadre réglementaire américain plus clair. Biswarup Chatterjee, responsable mondial des partenariats et de l’innovation, explique que la nouvelle loi obligeant une couverture intégrale en actifs sûrs, comme les bons du Trésor, ouvre la voie aux banques de conservation.

La banque pourrait ainsi stocker les réserves de stablecoins, gérer des actifs servant de support à des ETF adossés au bitcoin, et même utiliser ces jetons numériques pour accélérer les paiements internationaux, avec des règlements quasi instantanés. Elle propose déjà des transferts en dollars « tokenisés » entre New York, Londres et Hong Kong et réfléchit à la possibilité de permettre l’envoi direct de stablecoins ou leur conversion en dollars.

Dans un contexte politique plus favorable aux cryptos sous l’administration Trump, Citi n’exclut pas l’émission de son propre stablecoin. Mais elle insiste sur le respect strict des obligations de lutte contre le blanchiment, des contrôles de change et des normes de sécurité, afin de prévenir vols et usages illicites.