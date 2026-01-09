Citroën consolide sa 3ème place sur le marché français

Citroën a enregistré 158 763 immatriculations en 2025 et atteint 8,0 % de part de marché VP+VU, en progression de +0,2 point par rapport à 2024. La marque consolide sa 3e place sur le marché français tous canaux.



Citroën enregistre cette année des gains significatifs sur l'ensemble de ses segments stratégiques.



Sur le marché des Véhicules Particuliers, la marque atteint 7,1 % de part de marché (+0,6 pt) et se hisse au 4? rang national, gagnant deux places.



Sur le marché VP à particuliers, Citroën signe la meilleure progression du secteur (+1,6 pt) pour atteindre 6,5 % de part de marché, ce qui lui permet de se positionner en 5e marque.



Sur le marché des Véhicules Utilitaires, Citroën confirme également sa solidité avec 12,0 % de part de marché, se classant 3e marque. Sur le B2B hors LCD, la marque progresse encore d'une place pour atteindre 5,6 % de part de marché.



" Notre progression, dans un marché en recul, démontre la pertinence de notre stratégie et l'adhésion croissante des clients à une gamme entièrement renouvelée, plus accessible et plus électrique. Avec une C3 4? du marché VP et une dynamique en hausse sur l'ensemble de nos segments clés, nous abordons 2026 avec confiance, détermination et l'ambition de poursuivre ce mouvement positif. " a déclaré Edouard George, Directeur Citroën France.