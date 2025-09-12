Citroën (Stellantis) annonce son entrée en Formula E

Citroën, filiale du groupe Stellantis, annonce son engagement officiel dans le championnat du monde ABB FIA de Formula E dès la prochaine saison.



La marque fait ainsi son retour en sport automobile en tant qu'équipe usine, renouant avec une discipline qui a marqué son histoire. Ce choix s'inscrit dans une stratégie de mobilité 100% électrique et responsable. Les courses se dérouleront au coeur des villes, visant un public jeune et connecté.



Citroën présente la Formula E comme un terrain d'innovation technologique et une vitrine internationale pour ses solutions de mobilité de demain.