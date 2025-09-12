Citroën, filiale du groupe Stellantis, annonce son engagement officiel dans le championnat du monde ABB FIA de Formula E dès la prochaine saison.
La marque fait ainsi son retour en sport automobile en tant qu'équipe usine, renouant avec une discipline qui a marqué son histoire. Ce choix s'inscrit dans une stratégie de mobilité 100% électrique et responsable. Les courses se dérouleront au coeur des villes, visant un public jeune et connecté.
Citroën présente la Formula E comme un terrain d'innovation technologique et une vitrine internationale pour ses solutions de mobilité de demain.
Citroën (Stellantis) annonce son entrée en Formula E
Publié le 12/09/2025 à 09:56
Partager
-2,90 %
-2,96 %
© Zonebourse.com - 2025
Partager