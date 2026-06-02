Le déclin de la promotion immobilière traditionnelle contraint CK Asset Holdings Limited à un pivot défensif vers les infrastructures mondiales aux revenus prévisibles.

Les marchés immobiliers de Hong Kong et de Chine continentale ont subi un net ralentissement ces dernières années. Selon le cabinet de conseil en immobilier CBRE, les prix des logements à Hong Kong ont chuté de plus de 24% par rapport à leur sommet de 2021, témoignant d'une demande atone et de l'impact de la hausse des taux d'intérêt.

Parallèlement, la remontée des taux à l'échelle mondiale a renchéri les coûts de financement et pesé sur les valorisations. Selon le FMI, le durcissement réglementaire de la Chine sur l'endettement des promoteurs a contracté la liquidité et accentué le ralentissement économique.

C'est pourquoi CK Asset, conglomérat coté à Hong Kong présent dans la promotion et l'investissement immobilier, a progressivement réorienté sa stratégie. Si les ventes immobilières contribuent encore à environ 24% du chiffre d'affaires, le mix d'activités est désormais bien plus diversifié. Les segments récurrents et relativement stables occupent une part croissante, notamment les infrastructures et les services publics (32%), l'exploitation de pubs (31%) et les revenus locatifs (7%), complétés par l'hôtellerie (5%) et la gestion immobilière (1%).

L'opportunité demeure : la demande pour les actifs réels et les infrastructures ne faiblit pas. Mais comme pour la plupart des acteurs diversifiés, tout se résume à une question simple : CK Asset saura-t-elle déployer son capital efficacement sans surpayer ses acquisitions ni s'exposer à des risques cachés ?

Bruit de marché contre réalité des chiffres

L'analyse des résultats de CK Asset pour l'exercice 2025 nécessite de faire abstraction du bruit financier. Le chiffre d'affaires a progressé de 19,9% sur un an pour atteindre environ 85,8 milliards de dollars de Hong Kong (HKD), contre 71,6 milliards précédemment. Cette croissance a été portée par les ventes immobilières, en hausse de 105,3% (passant de 9,9 milliards à 20,5 milliards de HKD sur l'exercice 2024), ainsi que par la contribution de projets à l'international.

Les bénéfices affichent toutefois une tendance inverse. Le résultat net est tombé à 10,8 milliards de HKD, soit un repli de 20,3% par rapport aux 13,7 milliards de l'exercice précédent, principalement en raison de la chute des valeurs vénales immobilières qui a effacé les gains latents antérieurs.

La direction a souligné que ces réévaluations sont de nature non monétaire et n'affectent pas la solidité opérationnelle sous-jacente.

Dans le même temps, la liquidité est restée robuste, avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie passant de 35,6 milliards à 41,5 milliards de HKD, renforçant la capacité de l'entreprise à rester flexible et à déployer son capital de manière opportuniste dans un environnement de marché volatil.

Un pic de performance ?

A 47,3 HKD, le titre affiche une progression de 45,9% sur un an, mais s'echange toujours sous son plus haut de 52 semaines (52,35 HKD). Cela suggère un potentiel de hausse résiduel, bien qu'une grande partie du redressement soit déjà intégrée dans les cours.

La valorisation semble équilibrée, avec un multiple de 9,7x les bénéfices estimés pour 2026, ce qui est globalement en ligne avec sa moyenne sur trois ans (9,7x), indiquant que le titre est correctement valorisé sans être tendu.

Le sentiment des analystes reste positif : sept sur dix recommandent l'achat. L'objectif de cours moyen de 53,5 HKD implique un potentiel de hausse de 13,3%.

Le dividende de 1,8 HKD pour l'exercice 2025 offre un rendement de 4,5%, avec des prévisions à 4,2% pour l'avenir, ce qui en fait une valeur de rendement stable avec un potentiel de croissance modéré.

Une stratégie mesurée

CK Asset reste exposée aux cycles immobiliers, où la baisse des prix et la fragilité du sentiment peuvent peser tant sur les résultats que sur les valorisations. Bien que diversifiés, les rendements dépendent fortement de la capacité à acquérir des actifs au juste prix, à gérer l'effet de levier et à naviguer dans les environnements réglementaires et économiques mondiaux. Les fluctuations monétaires et la conjoncture macroéconomique globale jouent également un rôle plus déterminant que par le passé.

L'activité est relativement stable, mais la performance finale dépendra d'une allocation rigoureuse du capital et d'une exécution constante à long terme à travers les cycles de marché.