Claranova en chute après son CA trimestriel

Claranova lâche près de 8% après la publication d'un chiffre d'affaires sur son 1er trimestre 2025-26 en baisse de 12% à 24 millions d'euros (-7% à périmètre et taux de change constants), dont un recul de 10% à 22 MEUR pour ses activités stratégiques.



La société précise avoir finalisé fin octobre, la cession d'Avanquest North America LLC, filiale qui regroupe les dernières activités non-stratégiques (non core) d'Avanquest dédiées à la distribution de logiciels de parties tierces.



Claranova a opté pour une approche plus sélective de ses investissements publicitaires afin d'en maximiser le rendement, démarche qui pèse sur son chiffre d'affaires des activités stratégiques, mais contribue à une progression de sa rentabilité.



Par ailleurs, elle a décidé de proposer à ses actionnaires de faire coïncider son exercice social avec l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, un changement qui devrait s'opérer à la fin de l'exercice 2025-26, soit au 30 juin prochain.