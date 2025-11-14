Claranova lâche près de 8% après la publication d'un chiffre d'affaires sur son 1er trimestre 2025-26 en baisse de 12% à 24 millions d'euros (-7% à périmètre et taux de change constants), dont un recul de 10% à 22 MEUR pour ses activités stratégiques.
La société précise avoir finalisé fin octobre, la cession d'Avanquest North America LLC, filiale qui regroupe les dernières activités non-stratégiques (non core) d'Avanquest dédiées à la distribution de logiciels de parties tierces.
Claranova a opté pour une approche plus sélective de ses investissements publicitaires afin d'en maximiser le rendement, démarche qui pèse sur son chiffre d'affaires des activités stratégiques, mais contribue à une progression de sa rentabilité.
Par ailleurs, elle a décidé de proposer à ses actionnaires de faire coïncider son exercice social avec l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, un changement qui devrait s'opérer à la fin de l'exercice 2025-26, soit au 30 juin prochain.
Claranova SE est un acteur incontournable dans l'édition de logiciels sur les segments de la Sécurité, du PDF et de la Photo. A travers ses produits et ses solutions commercialisés dans plus de 160 pays, le groupe vise à « Transformer l'innovation technologique en solutions centrées sur l'utilisateur ». Capitalisant sur son expertise en marketing digital, l'IA et l'analyse des données de plus de 40 millions de clients actifs dans le monde, Claranova SE développe des solutions technologiques disponibles sur internet, mobile et tablette, à destination d'une large clientèle de particuliers et de professionnels.