Diplômé des universités Concordia et McGill, Antonio Adornato occupait depuis 2020 le poste de vice-président Finance & Administration d'Avanquest. Entré au sein de la filiale en 2009, il a exercé plusieurs responsabilités dans les équipes financières et contribué à son développement au cours des dernières années.
Le groupe précise qu'un processus de recrutement est actuellement en cours afin de désigner un directeur financier permanent. Par ailleurs, Claranova indique poursuivre ses démarches en vue du refinancement de sa dette et continuer à étudier différentes options à cette fin.
La société publiera le 29 juillet son chiffre d'affaires annuel 2025-2026.
Claranova SE est un acteur incontournable dans l'édition de logiciels sur les segments de la Sécurité, du PDF et de la Photo. A travers ses produits et ses solutions commercialisés dans plus de 160 pays, le groupe vise à « Transformer l'innovation technologique en solutions centrées sur l'utilisateur ». Capitalisant sur son expertise en marketing digital, l'IA et l'analyse des données de plus de 40 millions de clients actifs dans le monde, Claranova SE développe des solutions technologiques disponibles sur internet, mobile et tablette, à destination d'une large clientèle de particuliers et de professionnels.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.