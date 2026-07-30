L'essentiel :

- Chiffre d'affaires annuel de 94 MEUR, en repli organique de -12% à périmètre et taux constants.

- Chiffre d'affaires du 4e trimestre à 22 MEUR, en baisse de -11% organique.

- Revenus récurrents à 83% du chiffre d'affaires, progression des ventes B2B de +11% sur 12 mois.



Claranova publie son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025-2026, couvrant la période de juillet 2025 à juin 2026, premier exercice complet après le recentrage sur l'édition de logiciels SaaS. Le chiffre d'affaires annuel s'établit à 94 MEUR, en repli organique de -12% à périmètre et taux de change constants, soit une baisse de -21% en données publiées. Ce recul intègre un effet de change négatif de -4 points et un effet périmètre de -5 points lié à la cession des activités non-core américaines Avanquest North America LLC en octobre 2025.



Au 4e trimestre 2025-2026, le chiffre d'affaires atteint 22 MEUR, en repli organique de -11% par rapport au trimestre précédent, contre -17% au 3e trimestre. L'activité Document (PDF) progresse de +4% sur l'exercice, soutenue par une accélération des investissements marketing au 3e trimestre. La composante Software d'Utilitaires affiche une croissance de +5% sur l'exercice, tandis que la composante publicitaire et l'activité Photo poursuivent leur repli structurel.



La part des revenus récurrents représente 83% du chiffre d'affaires, contre 75% à la clôture de l'exercice précédent. Le canal B2B progresse de +11% sur 12 mois et représente désormais 6% du chiffre d'affaires total, porté par le pipeline commercial et les partenariats engagés. Claranova a également poursuivi l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses produits.



Le groupe annonce la révision de ses objectifs à moyen terme à horizon 2028, avec un chiffre d'affaires attendu entre 100 MEUR et 120 MEUR (150 à 160 MEUR précédemment), une part du B2B supérieure à 10%, une marge opérationnelle comprise entre 21% et 23% (23 à 25% précédemment), et un ratio d'endettement autour de 1 (proche de 0 précédemment). Par ailleurs, Claranova confirme le paiement du solde de la cession de PlanetArt de 8,7 MEUR reçu le 8 juillet 2026 et poursuit ses démarches pour le refinancement de sa dette Cheyne, qui s'élève à 46,3 MEUR au 30 juin 2026, échéance avril 2028.

Le titre perdait 8% à 0,614 EUR en matinée.



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