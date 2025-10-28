Clariane accroit de près de 5% son CA à neuf mois en organique

Clariane affiche un chiffre d'affaires de près de 3,98 milliards d'euros au 30 septembre, en croissance de 1,1% en base publiée et de 4,9% en base organique, dont 1,32 MdEUR au troisième trimestre, en hausse de 1,8% en base publiée et de 5,1% en base organique.



Le groupe de prise en charge de la dépendance précise que sa croissance organique de +4,9% sur neuf mois résulte de la hausse des volumes à hauteur de +1,2% et d'un impact tarifaire positif à hauteur de +3,7% observé sur l'ensemble des régions.



Le taux d'occupation moyen des maisons de retraites s'établit à 90,8% sur les neuf premiers mois de 2025, contre 90,2% sur la même période en 2024, et à 91,6% sur le seul troisième trimestre, contre 90,7% un an auparavant.



Clariane confirme son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires d'environ +5% pour 2025, et anticipe un EBITDA pré IFRS 16 et proforma des cessions en progression, bien qu'à un niveau inférieur à la fourchette initiale de +6 à +9%.