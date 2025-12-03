Clariane annonce la cession, à la société immobilière belge Care Property Invest, d'un portefeuille composé des murs de 9 maisons de repos et de soins développées entre 2010 et 2025 et opérées par Korian Belgium.
Ces maisons, situées à Soignies, Heers, Lummen, Meldert, Diepenbeek, Heverlee, Halen, Lille et Hoeselt, resteront exploitées par Korian Belgium dans le cadre de contrats de bail conclus pour une durée de vingt ans.
La valeur des actifs cédés s'établit à 143 millions d'euros. Compte tenu de son pourcentage de détention dans ce portefeuille immobilier (52,2%), la quote-part revenant à Clariane s'établit à environ 74 MEUR.
Cette opération contribuera à la réduction l'endettement et du levier financier du groupe de prise en charge de la dépendance, dans le prolongement du plan de renforcement de la structure financière finalisé en juillet dernier.
Clariane SE est le 1er exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de maisons de retraite médicalisées (62,1%) : exploitation, à fin 2024, de 666 établissements médico-sociaux (marques Korian, Seniors Residencias, Hestia Zorg, Het Gouden Hart et Stepping Stones) ;
- exploitation d'établissements de santé spécialisés (25,5%) : exploitation de 277 établissements répartis entre cliniques de santé mentale (170), cliniques de soins médicaux et de réadaptation (93) et hôpitaux de jour (14) ;
- exploitation de maisons partagées (12,4%) : exploitation de 373 maisons partagées en France (Ages & Vie). En outre, le groupe propose des services d'aide à domicile par le biais de 292 agences (Petit-fils).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (44,2%), Allemagne (23,7%), Benelux (15,2%), Italie (11,9%), Espagne et Royaume-Uni (5%).
