Clariane compte lever 333 millions d'euros via une émission hybride
Clariane a annoncé lundi le lancement d'une offre d'obligations hybrides d'un montant de 333 millions d'euros en vue de rembourser une précédente émission d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Odirnanes).
Dans un communiqué, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance précise que l'offre, qui reste soumise aux conditions de marché, doit lui permettre de rembourser intégralement une précédente ligne d'Odirnanes d'un montant de 332,5 millions d'euros.
L'émission doit consister en la mise sur le marché d'obligations hybrides à durée indéterminée subordonnées de dernier rang à taux fixe révisable avec un "non-call" (pas de remboursement anticipé) de 3 ans.
Les obligations hybrides représentent une source de financement de plus en plus utilisée par les entreprises, car elles leur permettent de mobiliser des capitaux à un coût nettement inférieur à celui de l'émission d'actions, et sans effet dilutif pour les actionnaires.
De plus, les intérêts tirés des titres hybrides sont entièrement déductibles du revenu imposable, contrairement aux dividendes en actions, ce qui constitue un autre avantage par rapport à l'émission d'actions.
Vers 10h40, l'action Clariane cédait 0,1% à 4,1 euros, à comparer avec un repli de l'ordre de 0,2% pour le marché parisien. Le titre progresse de 3,5% depuis le début de l'année.
Clariane SE est le 1er exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de maisons de retraite médicalisées (63,8%) : exploitation, à fin 2025, de 656 établissements médico-sociaux (marques Korian, Seniors Residencias et Rosorum) ;
- exploitation d'établissements de santé spécialisés (24,2%) : exploitation de 279 établissements répartis entre cliniques de santé mentale (171), cliniques de soins médicaux et de réadaptation (94) et hôpitaux de jour (14) ;
- exploitation de maisons partagées (12%) : exploitation de 280 établissements (marques Korian, Ages & Vie, Rosorum, Korian Home Care et Cura). En outre, le groupe propose des services d'aide à domicile.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,6%), Allemagne (24,8%), Benelux (15,9%), Italie (11,7%) et Espagne (5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.