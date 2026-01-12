Clariane écarte un de ses directeurs suspecté de détournement, le titre en net recul à Paris
Korian, marque commerciale du réseau d'EHPAD du groupe Clariane, a annoncé avoir écarté le directeur de sa résidence "La Croisée Bleue" à Eaubonne (Val d'Oise) suite à l'ouverture d'une enquête policière pour des motifs financiers. L'entreprise souligne sa fermeté face à ce qu'elle qualifie de "violation grave de son éthique interne" et réaffirme la continuité opérationnelle de ses services. Le titre cède plus de 2% à Paris.
L'affaire a débuté le 18 décembre 2025 lorsque la direction a été alertée par les autorités de faits de nature financière visant l'ancien directeur. Korian a immédiatement engagé une procédure de licenciement, et précise que l'intéressé "ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise".
Le groupe réagit également aux soupçons d'abus de faiblesse rapportés par les médias, déclarant que de tels actes sont "en totale contradiction avec les règles, les valeurs et les exigences éthiques" de l'organisation. Pour protéger ses intérêts et sa réputation, Korian a annoncé son intention de se constituer partie civile.
La direction assure que l'établissement fonctionne normalement et que le recrutement de l'ancien cadre avait été réalisé conformément aux procédures, incluant la vérification de son casier judiciaire. Face à cette situation, Korian évoque un comportement individuel ayant délibérément contourné les contrôles internes et externes réguliers.
Clariane SE est le 1er exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de maisons de retraite médicalisées (62,1%) : exploitation, à fin 2024, de 666 établissements médico-sociaux (marques Korian, Seniors Residencias, Hestia Zorg, Het Gouden Hart et Stepping Stones) ;
- exploitation d'établissements de santé spécialisés (25,5%) : exploitation de 277 établissements répartis entre cliniques de santé mentale (170), cliniques de soins médicaux et de réadaptation (93) et hôpitaux de jour (14) ;
- exploitation de maisons partagées (12,4%) : exploitation de 373 maisons partagées en France (Ages & Vie). En outre, le groupe propose des services d'aide à domicile par le biais de 292 agences (Petit-fils).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (44,2%), Allemagne (23,7%), Benelux (15,2%), Italie (11,9%), Espagne et Royaume-Uni (5%).
