Clariane annonce le lancement de 'Ensemble', un plan d'actionnariat salarié inédit qui associe tous ses collaborateurs en Europe, en offrant à chacun d'entre eux le même nombre de droits d'attribution d'actions.
Ce plan, aussi approuvé à l'unanimité par le bureau du Comité d'Entreprise de la Société Européenne, concernera au total 69 315 salariés bénéficiaires du groupe de prise en charge de la dépendance, dans ses six pays européens.
Chaque salarié se voit attribuer dès aujourd'hui un droit à 50 actions Clariane, des actions qui seront effectivement octroyées gratuitement le 2 octobre 2028 à tout collaborateur présent dans l'entreprise depuis au moins trois ans.
L'attribution sera toutefois conditionnée au maintien d'un haut niveau de qualité de service, mesuré par le Net Promoter Score (indicateur de satisfaction et de fidélité client, basé sur un taux de recommandation) de chacun des pays.
Clariane SE est le 1er exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de maisons de retraite médicalisées (62,1%) : exploitation, à fin 2024, de 666 établissements médico-sociaux (marques Korian, Seniors Residencias, Hestia Zorg, Het Gouden Hart et Stepping Stones) ;
- exploitation d'établissements de santé spécialisés (25,5%) : exploitation de 277 établissements répartis entre cliniques de santé mentale (170), cliniques de soins médicaux et de réadaptation (93) et hôpitaux de jour (14) ;
- exploitation de maisons partagées (12,4%) : exploitation de 373 maisons partagées en France (Ages & Vie). En outre, le groupe propose des services d'aide à domicile par le biais de 292 agences (Petit-fils).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (44,2%), Allemagne (23,7%), Benelux (15,2%), Italie (11,9%), Espagne et Royaume-Uni (5%).
