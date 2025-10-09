Clariant a réalisé un investissement de 100 millions de francs suisses en Chine

Clariant a réalisé un investissement de 100 millions de francs suisses dans l'usine de Daya Bay en Chine.



Cet investissement permet de répondre à la demande croissante de solutions ignifuges plus durables en Asie et dans le monde, en particulier dans le secteur en pleine expansion de la mobilité électrique.



' Notre investissement continu dans l'usine de Daya Bay souligne notre engagement à soutenir la croissance significative des applications des plastiques techniques dans les segments de la mobilité électrique et de l'électronique ', a déclaré Angela Cackovich, présidente de la division Adsorbents & Additives et EMEA et membre du comité de direction exécutif.



Clariant annonce également l'élargissement de sa gamme de retardateurs de flamme Exolit OP avec deux nouvelles solutions haute performance spécialement conçues pour les applications en polybutylène téréphtalate (PBT) dans le domaine de la mobilité électrique.