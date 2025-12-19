Clariant a annoncé vendredi avoir conclu un accord portant sur la cession de ses activités au Venezuela pour un montant de l'ordre de 1,4 million de francs suisses, soit 1,8 million de dollars, dans le cadre de son programme visant à optimiser son organisation.
Dans un communiqué, le groupe suisse de chimie de spécialités indique que l'entité Clariant Venezuela, qui a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de trois millions de francs suisses pour un effectif d'une soixante de personnes, va être cédée à la société CMV Quimica.
Clariant précise que cette déconsolidation va entraîner, conformément au normes comptables IFRS, la libération d'un "écart de conversion" cumulé - ou "cumulative translation adjustments" (CTA) - d'un montant d'environ 236 million de francs suisses qui affectera son résultat net et son bénéfice par action (BPA) au titre l'exercice 2025, sans aucun impact au niveau de la trésorerie.
Cette reclassification n'aura, par ailleurs, aucune incidence sur les plans de redistribution aux actionnaires ni sur l'objectif d'une marge opérationnelle (Ebitda) hors éléments exceptionnels de 17%-18% communiqué pour 2025.
A la Bourse de Zurich, l'action Clariant, qui a perdu 25% cette année, avançait de 0,2% vendredi matin vers 10h40.
Clariant AG est un producteur de produits chimiques spécialisés basé en Suisse. Elle opère à travers trois secteurs d'activité : Care Chemicals, Catalysis, Natural Resources. Le Business Area Care Chemicals sert des clients sur les marchés des soins personnels, des soins à domicile, des peintures et revêtements, et des solutions pour les cultures. Le secteur d'activité Catalysis propose des solutions catalytiques et de biocarburants. Le Business Area Natural Resources propose des produits et des solutions sur mesure pour les entreprises d'extraction de minéraux, de fonderie, de pétrole et de gaz, ainsi que pour les applications alimentaires, les plastiques, les revêtements, les adhésifs et les encres.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.