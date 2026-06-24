Mal aimé de la cote suisse, Clariant traîne l'image d'un chimiste européen englué dans une demande molle, des surcapacités chinoises et des promesses de transformation qui peinent à se matérialiser. Pourtant, les marges remontent et le portefeuille est en voie d'assainissement. Le titre, lui, a perdu 60% en 5 ans. Un scénario parfait de "value trap". Sauf que les comptes commencent à dire autre chose.

Depuis 2021, Conrad Keijzer essaie de remettre de l’ordre. Les Pigments sont partis, Sunliquid a fini à l’arrêt en Roumanie, et une partie de “l’oil services” a suivi. La maison tient désormais sur trois piliers. Care Chemicals fournit les ingrédients pour cosmétiques, détergents, pharma et agrochimie. Catalysts livre les catalyseurs aux raffineurs et aux pétrochimistes. Adsorbents & Additives produit les argiles de purification et les retardateurs de flamme.

Environ 44% des ventes sont exposées aux marchés de consommation. La marge d'EBITDA avant exceptionnels a gagné 320 points de base depuis 2023 pour atteindre 17,8% en 2025. Le free cash-flow est monté à 273 MCHF.

Une croissance qui ne revient pas

Le problème, ce sont les ventes. En 2021, l'action cotait encore 19 CHF. Clariant venait de céder ses Pigments et promettait monts et merveilles pour 2025. L'année d'après, le chiffre d'affaires monte à 5,2 MdsCHF. Sauf que la hausse, c'est surtout une histoire de prix. Les matières premières flambent, le groupe répercute. Mais les volumes ne suivent pas.

En 2023, les clients déstockent, les volumes décrochent, les ventes tombent à 4,4 MdsCHF. Le fiasco Sunliquid et son projet roumain de bioéthanol pousse Clariant à fermer l’usine roumaine. En 2024, le groupe sort le carnet de chèques pour Lucas Meyer Cosmetics, censé booster Care Chemicals. Ça améliore le mix, mais pas la trajectoire. Le chiffre d’affaires recule encore à 4,2 MdsCHF, puis 3,9 MdsCHF en 2025.

Le management persiste avec son objectif de 4 à 6% de croissance d'ici 2027. Les analystes n'y croient pas et ne voient pas le groupe retrouver son niveau de 2024 avant 2028. La direction le reconnaît elle-même, la production chimique mondiale ne devrait croître que de 1,9% l'an prochain, l'Europe de 0,5%. Or 40% des ventes se font en Europe et au Moyen-Orient.

Le litige éthylène plombe tout

Et ce n'est pas le plus lourd. Tout part de juillet 2020. La Commission européenne tape sur les doigts de Clariant et de trois autres chimistes pour entente sur le marché de l’achat d'éthylène. L'amende, le groupe l'a payée. On aurait pu croire l'histoire close. Sauf que les plaintes civiles, elles, n'ont pas arrêté depuis. Shell ouvre le bal à Amsterdam en octobre 2023. Une action collective enchaîne quelques mois plus tard. Et en 2025, BASF, TotalEnergies et plusieurs autres majors y vont aussi. Les quatre sociétés réclament 8,9 MdsCHF en cumulé. Un montant théorique énorme, même s’il ne dit rien de la facture finale de Clariant.

La direction nie en bloc, ne provisionne rien et ne donne aucun calendrier. Pour les gros gérants, c'est rédhibitoire. On ne touche pas un dossier dont l’avenir est impossible à anticiper. Ben van Beurden, le président du conseil, a fini par l'admettre dans le dernier rapport annuel, le cours ne reflète pas la performance opérationnelle.

La marge ne suffira pas seule

Reste la marge, le gros argument du dossier. Elle progresse, oui, mais le marché n'a pas encore fait le boulot. En 2025, Clariant a surtout tenu grâce aux prix, aux coûts et à la productivité. Le premier plan d'économies, 175 MCHF, est bouclé. Le second vise 80 MCHF de plus, dont 50 déjà dans la poche. Il reste un peu de jus à presser.

Pour aller chercher les 19 à 21% de marge visés en 2027, il faudra autre chose. Du chiffre, du mix, et du volume. La direction le dit à sa manière : la croissance doit prendre le relais et faire jouer le levier opérationnel. Or pour l'instant, les volumes ne sont pas là.

Même histoire côté cash. Les 273 MCHF affichés donnent le change, mais l'exploitation, elle, n'a quasiment pas bougé d'une année sur l'autre, 418 MCHF en 2024 contre 419 MCHF en 2025. Le vrai moteur, c’est surtout la baisse des investissements, descendus à 146 MCHF. Un cash-flow correct, pas encore un cash-flow de croissance.

Décote justifiée ou opportunité oubliée

C’est ce qui rend le dossier agaçant. La décote a ses raisons, mais Clariant n’est plus le même groupe qu’il y a 5 ans : un grand ménage a eu lieu, les marges tiennent et les coûts sont revenus sous contrôle.

A 12 fois ses bénéfices estimés 2026, Clariant se paie 2 fois moins cher que plusieurs grandes valeurs suisses de spécialité, souvent valorisées entre 22 et 28 fois les profits. Le marché le range encore parmi les producteurs de commodités. Son portefeuille, lui, a déjà pris des airs de spécialiste. Le rendement du dividende dépasse 5,7%, le FCF yield touche les 9%. Ce n'est pas encore une belle histoire de croissance. Mais ce n’est plus non plus le vieux dossier industriel qu’on laisse au fond du tiroir.