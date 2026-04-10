Les valeurs américaines de la cybersécurité chutent lourdement en Bourse depuis mercredi après les annonces d'Anthropic sur Claude Mythos Preview, un modèle d'intelligence artificielle jugé suffisamment puissant pour justifier un accès très encadré. Le groupe a expliqué que l'outil était capable d'identifier des milliers de vulnérabilités logicielles, parfois anciennes, et que son ouverture au grand public présentait des risques élevés d'usage malveillant.
La réaction du marché a été brutale. Sur trois séances, Palo Alto Networks perd environ 12%, Akamai Technologies 20%, Fortinet 8% et CrowdStrike 11%. Les investisseurs craignent que l'accélération des capacités offensives de l'IA ne fragilise une partie des outils de cybersécurité traditionnels et ne mette au jour les faiblesses structurelles de nombreux logiciels.
Le sujet a pris une dimension suffisamment sensible que, selon Reuters, Jerome Powell et Scott Bessent ont réuni en urgence les dirigeants des principales banques américaines pour les alerter sur les risques de cybersécurité liés à ce nouveau modèle. Anthropic a toutefois cherché à encadrer cette technologie via le projet Glasswing, qui réunit une douzaine de partenaires majeurs et plus de 40 autres organisations afin de détecter puis corriger automatiquement des failles critiques avant qu'elles ne soient exploitées.
Palo Alto Networks, Inc. est spécialisé dans le développement et la mise en oeuvre de solutions de sécurité informatique à destination des entreprises. L'activité du groupe s'organise autour 3 de pôles :
- prestations de services de sécurité gérés : gestion de centres de données et stockage des données dans le cloud, gestion des processus de sauvegarde et de récupération des données, gestion et surveillance en temps réel des infrastructures informatiques et des applications, etc. ;
- développement de solutions de cybersécurité : solutions logicielles de détection des menaces et des intrusions, de protection contre les programmes malveillants, de sécurisation des données, des réseaux et des systèmes informatiques (antivirus, anti-spams, filtrage Web, pare-feu, etc.) ;
- prestations de conseil en sécurité : réalisation de formations et de mises à jour sur les menaces avant, pendant et après les attaques, gestion des risques, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (67,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (20,8%) et Asie-Pacifique (11,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.