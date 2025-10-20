L’action de Cleveland-Cliffs a bondi de plus de 24% lundi, portée par l’annonce d’un possible virage stratégique vers l’exploitation de terres rares. Le PDG Lourenco Goncalves a révélé que deux sites dans le Michigan et le Minnesota présentent un potentiel confirmé pour ce type d’extraction, selon de récentes études géologiques. Cette diversification alignerait le groupe sidérurgique avec les objectifs américains d’indépendance minérale, dans un secteur dominé par la Chine. "Cliffs entend faire partie de la solution", a-t-il déclaré, appelant à réduire la dépendance aux importations étrangères de minéraux critiques.

Les terres rares, essentielles à des industries stratégiques telles que la défense, les véhicules électriques ou l’électronique, sont devenues un enjeu géopolitique majeur. Pékin a récemment durci ses restrictions à l’exportation, provoquant des menaces de représailles commerciales de la part de Washington. Dans ce contexte tendu, Cleveland-Cliffs pourrait s’inscrire dans la stratégie fédérale de relocalisation des chaînes d’approvisionnement, à l’image de MP Materials, seul producteur américain actif et partenaire du Pentagone. Les investisseurs anticipent déjà de possibles soutiens publics au projet, renforçant l’attrait boursier de l’entreprise.