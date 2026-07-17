Climat maussade en Europe

Les principales Bourses européennes évoluent dans le rouge, pénalisées par la reprise des tensions au Moyen-Orient et une saison de résultats d'entreprises qui s'accélère. Le CAC 40 se replie de 1,13% à 8 283 points et l'Euro Stoxx 50 de 1,31%. Francfort abandonne 1,05% et Londres 0,07%.

Les investisseurs restent particulièrement attentifs à l'évolution de la situation géopolitique. L'armée américaine a mené une sixième nuit consécutive de frappes en Iran afin d'affaiblir les capacités militaires du pays, tandis que Téhéran a riposté en visant des installations militaires américaines dans la région.



"Il est clair que la situation dans le détroit d'Ormuz s'est détériorée. Non seulement l'accord de cessez-le-feu semble désormais oublié, mais surtout le protocole d'accord sur la réouverture d'Ormuz et le cadre des futures négociations paraît caduc", estime LBP AM.



Sur le front macroéconomique, les chiffres définitifs d'Eurostat confirment un ralentissement de l'inflation en zone euro à 2,8% en juin, contre 3,2 % en mai, conformément aux attentes. Cette publication revêt une importance particulière à quelques jours de la prochaine réunion de la BCE, jeudi 23 juillet.



Des valeurs en mouvement



Dans l'actualité des sociétés, Dassault Systèmes (-0,47%) serait en négociations exclusives pour acquérir son concurrent américain ArisGlobal, selon le Financial Times.



Amundi (-0,89%) a, de son côté, fixé le prix d'introduction en Bourse de sa filiale indienne SBI Funds Management à 574 roupies par action, soit le haut de la fourchette indicative. L'opération devrait générer une plus-value nette d'environ 300 millions d'euros.



ADP (-2,03%) a revu à la baisse ses perspectives de trafic passagers à Paris pour 2026. Le groupe anticipe désormais une croissance limitée à 0,5%, contre une prévision comprise auparavant entre 1,5% et 2,5 %, invoquant les réductions de capacités des compagnies aériennes liées au conflit au Moyen-Orient ainsi que la hausse des coûts du carburant.



Les valeurs technologiques souffrent dans le sillage du recul des semi-conducteurs asiatiques. STMicroelectronics et Soitec cèdent respectivement 6,79% et 6,99 %.



À Londres, Burberry abandonne près de 5%, le groupe de luxe ayant indiqué que les tensions au Moyen-Orient avaient pesé sur les dépenses des consommateurs européens.



Les investisseurs surveilleront enfin plusieurs indicateurs américains attendus dans l'après-midi, notamment les permis de construire, les mises en chantier, les prix à l'importation, la production industrielle et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, autant de données susceptibles d'influencer les anticipations de politique monétaire de la Fed.



Sur le marché des changes, l'euro cède 0,07% à 1,1436 dollar.