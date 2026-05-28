Climat : trois associations saisissent l'AMF contre TotalEnergies

A la veille de son Assemblée générale, TotalEnergies est de nouveau accusé de tromperie sur sa stratégie climatique. Les associations, Les Amis de la Terre France, ClientEarth et Notre Affaire à Tous, ont adressé une lettre à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) dans laquelle elles signalent certaines des déclarations du géant pétrolier liées au climat comme potentiellement trompeuses.

Déjà condamnée pour greenwashing auprès des consommateurs en 2025, TotalEnergies diffuse aussi des informations susceptibles de tromper les investisseurs sur sa stratégie climatique. Les trois associations alertent sur les risques que ces allégations font peser sur le climat et l'économie".



Le 23 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a estimé que la communication de TotalEnergies avait induit les consommateurs en erreur, en laissant croire au public que le groupe contribue activement à la lutte contre le changement climatique, alors qu'il prévoit en réalité d'augmenter sa production de combustibles fossiles.



"Au-delà de ses publicités trompeuses, des soupçons existent aussi concernant certaines communications de TotalEnergies aux investisseurs en lien avec le climat", font savoir ces trois associations dans un communiqué publié ce jeudi.



Les communications financières et institutionnelles des sociétés cotées sont encadrées par des obligations strictes destinées à garantir une information exacte, précise et sincère des investisseurs, notamment sur les risques climatiques et la stratégie de transition. Une information dont l'AMF contrôle la qualité.



Des déclarations de plus en plus ambiguës sur ses ambitions climatiques



TotalEnergies suggère à plusieurs reprises dans sa documentation institutionnelle, qui s'adresse aux investisseurs, qu'elle s'engage à respecter les objectifs de l'Accord de Paris. Outre ces déclarations générales, l'entreprise met en avant certains indicateurs qui pourraient donner l'impression que ses objectifs à horizon 2030 sont alignés sur les cibles européennes et le scénario "Net Zéro d'ici 2050" de l'AIE, ou encore que le gaz fossile entraîne des réductions substantielles d'émissions.



Par ailleurs, après avoir passé des années à promouvoir sa stratégie climatique auprès des investisseurs, TotalEnergies a récemment introduit davantage d'ambiguïté dans ses objectifs climatiques déclarés. L'entreprise a en effet admis que son objectif de neutralité carbone pour 2050 pourrait être "hors de portée" et que sa trajectoire devra être réévaluée. Néanmoins, l'entreprise continue de se présenter comme un acteur clé de la transition énergétique dans son dernier rapport "Sustainability & Climate 2026 Progress Report", aussi intitulé "More Energy, Less Emissions".



"TotalEnergies diffuse de manière répétée auprès des marchés financiers, des informations pouvant donner l'impression que sa stratégie climatique contribue à atteindre l'objectif de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Pourtant, TotalEnergies poursuit son expansion dans les énergies fossiles, ce qui fait peser un risque existentiel pour le climat, notre économie et la stabilité financière", expliquent les trois associations.



Un risque majeur pour le système économique et financier



Les modèles économiques actuels sous-estiment les répercussions financières du changement climatique. Pourtant, même sous-estimées, une hausse de 3°C de la température moyenne mondiale devraient causer plus de pertes économiques que n'importe quel choc économique antérieur et une dépréciation continue et sans précédent de la valeur des actifs des investisseurs.



Dans leur signalement, les associations rappellent que "les principaux producteurs d'énergies fossiles, dont TotalEnergies, connaissent ces impacts depuis des décennies".



Les communications de TotalEnergies au marché risquent d'induire en erreur les investisseurs quant aux impacts significatifs que sa stratégie d'expansion fossile fait courir à leurs actifs. Cette expansion, et les communications climatiques qui en masquent les effets réels, menacent la stabilité financière mondiale et, de manière plus essentielle encore, la lutte contre le changement climatique et ses effets.



Une lettre similaire a été envoyée à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).