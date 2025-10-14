La banque britannique Close Brothers a annoncé mardi une charge supplémentaire d'environ 135 millions de livres liée aux ventes abusives de crédits automobiles, portant ses provisions totales à quelque 300 millions, un élément qui devrait réduire d'environ 130 points de base son ratio CET1 (fonds propres de base) au 31 juillet 2025, sur une base pro forma.
Close Brothers avait déjà provisionné 165 millions de livres, mais avait averti la semaine dernière que le mécanisme d'indemnisation envisagé par le régulateur (FCA) risquait de gonfler ses charges.
A l'échelle nationale, les compensations du secteur pourraient atteindre entre 8,2 et 9,7 milliards de livres.
La banque explique cette nouvelle provision par la perspective d'un plus grand nombre de dossiers éligibles et par un risque de compensations plus élevées que prévu.
Close Brothers estime que la méthode proposée par la FCA ne reflète pas correctement les pertes réelles des clients. Elle poursuit ses discussions avec le régulateur.
A la Bourse de Londres, l'action accusait un repli limité de 0,4% mardi matin suite à ces annonces.
