Close Brothers Group plc est une banque d'affaires basée au Royaume-Uni qui propose des services de prêt, de dépôt et de négociation de titres. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : commercial, détail, immobilier, gestion d'actifs et valeurs mobilières. Le segment commercial prête aux petites et moyennes entreprises par l'intermédiaire de sa force de vente directe et de canaux de distribution tiers. Ce secteur comprend le financement d'actifs, le financement de factures et le financement spécialisé. Le segment de détail fournit des financements aux particuliers et aux entreprises par le biais d'un réseau d'intermédiaires. Ce segment comprend le financement automobile et le financement de primes. Le segment immobilier comprend le financement immobilier et les acceptations commerciales. Le secteur de la gestion d'actifs fournit des conseils financiers et des services de gestion d'investissements à des clients privés au Royaume-Uni. Le secteur des valeurs mobilières est un teneur de marché qui fournit des services d'exécution aux courtiers en valeurs mobilières, aux investisseurs institutionnels et à d'autres contreparties du marché.