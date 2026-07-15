Clôture contrastée en Europe, le luxe brille

Les Bourses européennes ont clôturé la séance de ce mercredi en ordre dispersé, en dépit d'un secteur du luxe bien orienté grâce aux solides ventes au premier trimestre de Richemont. L'escalade du conflit au Moyen-Orient se poursuit avec l'intensification des frappes entre Américains et Iraniens. Le CAC 40 a grappillé 0,19% à 8 382,43 points, enchaînant une cinquième séance consécutive de hausse. L'Euro Stoxx 50 a perdu 0,22% à 6 266,50 points. Francfort et Londres ont fléchi respectivement de 0,51% et de 0,17%. En revanche, Amsterdam a gagné 0,74%.

A Wall Street, les indices progressent. Vers 17h45, le Dow Jones avance de 0,31%. Le Nasdaq gagne 0,35%.



L'Iran affirme que le détroit d'Ormuz restera fermé



Dans l'actualité géopolitique, Téhéran conditionne la réouverture du détroit d'Ormuz à l'arrêt des opérations militaires américaines. Les gardiens de la révolution iraniens l'ont annoncé ce mercredi dans un communiqué diffusé par la télévision d'Etat iranienne Irib.



De leur côté, les Etats-Unis ont mené ce mercredi une série de frappes en direction des systèmes de défense côtiers ainsi que des sites de stockage et de lancement de missiles de croisière sur l'île de Grande Tunb, en Iran, a indiqué le Commandement central pour le Moyen-Orient (Centcom) dans un communiqué. Pendant 90 minutes, cette attaque avait pour but de limiter la capacité de Téhéran à entraver le trafic maritime commercial dans le détroit d'Ormuz.



En outre, la ville portuaire de Bouchehr (sud-ouest), qui abrite la seule centrale nucléaire d'Iran, a été la cible aujourd'hui de nouveaux tirs américains. Ces derniers n'ont fait aucune victime, selon l'agence de presse gouvernementale Irna.



Dans un message publié sur X, Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain, a fait savoir qu'"aujourd'hui, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor a sanctionné plusieurs portefeuilles liés à la Banque centrale d'Iran, entraînant le gel de plus de 130 millions de dollars".



Malgré ce contexte géopolitique pesant, les cours du pétrole ont recommencé à reculer. Vers 17h45, le Brent perd 1,94% à 83,49 dollars. Le WTI cède 1,72% à 78,31 USD.



Richemont en forme



Dans l'actualité des sociétés, les valeurs du secteur du luxe ont progressé, soutenues par les revenus supérieurs aux attentes au premier trimestre de son exercice 2026/2027 de Richemont. Kering a fini à la deuxième place du CAC 40 en gagnant 3,64%. Hermès s'est octroyé 2,37%. Le groupe de luxe suisse a vu son chiffre d'affaires bondir de 20% hors effets de change à 6,3 milliards d'euros, soit près du double de la prévision de 11% établie par le marché. Cette hausse des ventes est boostée par une forte demande pour la joaillerie et par la vigueur des ventes dans ses boutiques en propre. Ce sont surtout les ventes de joaillerie (+24% à taux de change constants) qui ont tiré la croissance vers le haut. Suite à sa publication trimestrielle, Richemont a fini en tête de l'indice SMI en s'adjugeant plus de 5%.



Par ailleurs, ASML s'était hissé parmi les plus fortes hausses de l'AEX 25 dans la matinée et a terminé par perdre 0,41%. Le fabricant de machines de photolithographie pour l'industrie des semi-conducteurs a relevé ses objectifs annuels après un deuxième trimestre 2026 particulièrement solide. Sur cette période, il a dévoilé un bénéfice par action (BPA) en progression d'un peu plus de 6% en rythme séquentiel, à 7,59 EUR, battant de plus de 11% le consensus, avec une marge brute accrue d'un point, à 54%. Son chiffre d'affaires est en croissance de 6,4%, ressortant à près de 9,33 MdsEUR. Il dépasse le consensus : 8,83 MdsEUR.



A Londres, le groupe Rio Tinto a reculé de 1,5% malgré le maintien de ses objectifs de ventes et de production pour l'année 2026. La production globale en équivalent cuivre (CuEq) du groupe minier anglo-australien a progressé de 3% sur un an au premier semestre, résistant aux incertitudes géopolitiques mondiales.



Au chapitre macroéconomique, la production industrielle a reculé dans la zone euro comme dans l'Union européenne en mai, selon les premières estimations publiées mercredi par Eurostat. Par rapport au mois d'avril, la production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a diminué de 0,2% dans les pays de la zone euro et de 0,1% à l'échelle de l'Union européenne. Un mois plus tôt, elle avait progressé respectivement de 0,3% et de 0,2%. Sur un an, le repli est plus marqué : la production industrielle affiche une baisse de 1,2% dans la zone euro et de 0,3% dans l'Union européenne par rapport à mai 2025.



A la clôture, l'euro progresse de 0,14% à 1,1436 USD.