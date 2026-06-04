La Commission européenne a présenté le 3 juin 2026 un paquet de souveraineté technologique qui marque une inflexion nette dans la stratégie numérique de l'Union européenne. Le Cloud and AI Development Act, ou CADA, en est l'un des piliers, aux côtés du Chips Act 2.0, d'une stratégie open source européenne et d'une feuille de route sur la numérisation du secteur de l'énergie. L'ambition est explicite : réduire les dépendances critiques de l'Europe dans les infrastructures numériques, les semi-conducteurs, le cloud, l'intelligence artificielle et les logiciels stratégiques.

Ce qui a été acté, à ce stade, doit être formulé précisément. La Commission a adopté une proposition de règlement, mais le texte n’est pas encore une loi applicable. Il doit désormais être négocié par les États membres et le Parlement européen. Rien n’a donc encore été voté au sens législatif complet. En revanche, le signal politique est fort : Bruxelles veut créer un cadre européen de souveraineté cloud et IA, orienter la demande publique, accélérer le déploiement des data centers et favoriser l’émergence d’une chaîne de valeur numérique moins dépendante des fournisseurs non européens.

Le diagnostic posé par Bruxelles est sévère. L’Union européenne dépend encore massivement de technologies étrangères dans des domaines devenus essentiels au fonctionnement des économies modernes. Le cloud soutient les messageries, les bases de données, les services publics, les hôpitaux, les réseaux énergétiques, les banques, les infrastructures de défense et les applications d’intelligence artificielle. Or, une part très importante des produits, services et infrastructures numériques utilisés en Europe provient de pays tiers, tandis que les grands fournisseurs américains dominent très largement le marché européen du cloud. AWS, Microsoft Azure et Google Cloud concentrent environ 70% du marché européen selon les éléments fournis, ce qui place l’Union dans une position de dépendance opérationnelle, juridique et géopolitique.

Le point sensible n’est pas seulement commercial. Il est juridique et stratégique. Les autorités européennes s’inquiètent de l’exposition aux législations extraterritoriales, notamment au Cloud Act américain, qui peut obliger des fournisseurs basés aux États-Unis à transmettre certaines données aux autorités américaines, même lorsque ces données sont stockées hors du territoire américain. À cela s’ajoute un risque plus politique : celui d’une interruption, d’une restriction ou d’une dépendance technique dans des domaines jugés critiques. C’est le sens de la référence au risque de kill switch évoquée dans les éléments fournis : l’Europe veut éviter qu’un acteur extérieur puisse, directement ou indirectement, perturber des services essentiels.

Le CADA repose sur trois axes : innovation, capacité et autonomie. Sur l’innovation, la Commission veut soutenir les technologies cloud et IA de nouvelle génération, notamment l’IA de frontière, l’IA industrielle et l’IA physique. Le texte prévoit aussi des initiatives de type grands défis, afin d’orienter l’effort de recherche et de développement vers des technologies où l’Europe peut reprendre une place stratégique. Cette partie rejoint les ambitions déjà affichées autour des AI Factories, des AI Gigafactories et du programme EuroHPC.

Le deuxième axe est probablement le plus visible pour les marchés financiers : la capacité. Bruxelles vise au moins un triplement de la capacité européenne de data centers dans les cinq à sept prochaines années. Pour y parvenir, la Commission veut réduire les délais administratifs, faciliter les autorisations, améliorer l’accès au foncier, à l’énergie, à l’eau et au financement. Le message envoyé aux marchés est limpide : la souveraineté numérique européenne passera par une vague de dépenses d’infrastructure.

Le troisième axe est l'autonomie. Le CADA introduit un cadre européen unique de souveraineté cloud et IA à quatre niveaux. Le niveau 1 repose sur le stockage et le traitement des données dans des infrastructures situées dans l’Union européenne. Le niveau 2 ajoute des exigences d’indépendance vis-à-vis des pays tiers et de transparence sur la chaîne logicielle. Le niveau 3 impose une propriété et un contrôle européens du fournisseur, même si la Commission pourra reconnaître certains prestataires de pays tiers sous conditions. Le niveau 4 correspond au degré maximal de souveraineté, avec un contrôle complet de la chaîne logicielle et l’absence d’interférence étrangère.

Ce cadre pourrait devenir le véritable instrument de transformation du marché. Les administrations et organismes publics devront évaluer leurs besoins selon leur niveau de risque et sélectionner des services cloud ou IA compatibles avec ces exigences. Les secteurs sensibles, comme la défense, la santé, l’énergie, la banque ou les infrastructures publiques, seront les plus concernés. La Commission prévoit également un cadre commun d’achat public au niveau européen, ce qui pourrait mutualiser la demande des administrations et accroître le pouvoir de négociation du secteur public face aux fournisseurs.

Le texte n’est pas, à ce stade, une fermeture brutale du marché européen aux hyperscalers américains. La Commission insiste sur le maintien d’un marché largement ouvert aux partenaires de l’Union. Mais l’ouverture devient conditionnelle. Plus les usages sont sensibles, plus les exigences de souveraineté devraient être élevées. Cela signifie que Microsoft, Amazon et Google (Alphabet) pourraient continuer à opérer en Europe, mais avec une pression accrue sur la localisation, la gouvernance, l’auditabilité, la transparence logicielle et l’indépendance vis-à-vis des juridictions étrangères.

Le signal implicite est plus puissant que le texte lui-même. Bruxelles ne dit pas seulement qu’elle veut plus de data centers. Elle indique que la demande publique, les financements, les autorisations et les critères de souveraineté pourraient être orientés vers des acteurs capables de démontrer une contribution européenne réelle. Autrement dit, la commande publique pourrait devenir un levier industriel. C’est précisément ce qui peut modifier les valorisations boursières : non pas parce que les revenus changent immédiatement, mais parce que le marché commence à réviser la taille du marché adressable et la probabilité de contrats publics pour certains acteurs européens.

Le premier segment à regarder est celui du cloud souverain européen. OVH et Ionos sont les noms les plus évidents. Ces deux acteurs disposent déjà d’une base européenne, d’une marque identifiée et d’une exposition directe au thème de la souveraineté numérique. Le CADA peut leur offrir un double soutien : une demande accrue pour des offres qualifiées comme souveraines et une meilleure visibilité dans les appels d’offres publics. Le potentiel est particulièrement significatif si les niveaux 3 et 4 deviennent des références dans les marchés publics critiques. Dans ce scénario, les hyperscalers américains conserveraient leur domination sur les usages standards, mais les fournisseurs européens pourraient gagner des parts dans les workloads sensibles.

OVH présente un profil de pure player plus exposé au thème. Le groupe pourrait bénéficier d’un regain d’intérêt pour les solutions cloud européennes, notamment dans l’hébergement, l’infrastructure as a service et les offres destinées aux administrations ou aux entreprises soumises à des contraintes de souveraineté. Le risque tient à sa capacité d’exécution : le CADA peut créer une opportunité commerciale, mais il ne résout pas automatiquement les enjeux de compétitivité face aux hyperscalers en matière de profondeur de services, d’écosystème logiciel, d’intensité capitalistique et de marge opérationnelle.

Ionos apparaît comme un autre bénéficiaire naturel. Son positionnement européen, son exposition aux PME, aux services cloud et à l’hébergement lui confèrent une sensibilité positive à la montée des préoccupations de souveraineté. Son profil peut être perçu comme moins spéculatif qu’un acteur exclusivement centré sur le cloud souverain, selon la structure de ses revenus et sa discipline financière. Le CADA peut renforcer la pertinence stratégique d’Ionos, surtout si les administrations et entreprises européennes cherchent à diversifier leurs fournisseurs au-delà du trio américain.

Nebius appartient à une catégorie différente. Son exposition est davantage liée à l’infrastructure IA, au calcul intensif et aux besoins croissants en capacité GPU. L’objectif de tripler les data centers européens et de soutenir les AI Factories ou AI Gigafactories peut renforcer l’intérêt pour des acteurs capables de fournir de la puissance de calcul dédiée à l’IA. La thématique est porteuse, mais plus risquée : elle dépend de l’accès aux puces, du coût de l’énergie, du financement des infrastructures et de la capacité à signer des contrats longs avec des clients solvables. Le marché pourrait attribuer une prime de croissance à ce type d’acteur, mais la volatilité restera élevée.

Les semi-conducteurs européens constituent l’autre grand volet boursier. Le CADA ne peut pas être analysé isolément du Chips Act 2.0. Les deux textes se répondent. Tripler la capacité de data centers et développer les capacités IA suppose davantage de puces, de composants de puissance, d’équipements, de capteurs, de solutions de refroidissement, d’infrastructures réseau et d’architectures de calcul. Bruxelles veut porter la part de l’Europe dans les semi-conducteurs à 20% du marché mondial d’ici 2030, contre un niveau nettement inférieur aujourd’hui. L’ambition est très élevée, d’autant que l’audit de 2025 soulignait le caractère peu probable de cette cible sans accélération majeure.

Les bénéficiaires sont les acteurs positionnés sur les équipements, les matériaux, les puces de puissance, les composants pour data centers, l’industrie et l’électronique critique. ASML reste l’actif stratégique européen le plus évident dans la chaîne mondiale des semi-conducteurs, même si son exposition au CADA est indirecte. Infineon et STMicroelectronics peuvent aussi bénéficier d’un cycle de relocalisation, d’électrification et d’investissement industriel, même si leur trajectoire dépendra davantage du cycle automobile, industriel et de la demande finale que du seul paquet européen. Soitec peut être intégré à la réflexion pour son rôle dans les matériaux avancés, mais avec une sensibilité plus forte aux cycles technologiques et aux volumes.

Le volet énergétique est tout aussi déterminant. Tripler la capacité des data centers en cinq à sept ans suppose une hausse importante de la demande électrique (bénéficiaires : Schneider Electric, Legrand, Nexans, Prysmian, Siemens Energy, etc). La Commission lie explicitement le développement des data centers à l’efficacité énergétique, au refroidissement, à l’intégration au réseau et à la récupération de chaleur. Les gagnants indirects pourraient donc être les opérateurs de réseaux, les utilities, les fournisseurs d’équipements électriques, les spécialistes de la gestion énergétique et les entreprises exposées au refroidissement des centres de données. Le CADA est un texte numérique, mais sa mise en œuvre sera contrainte par l’énergie. Sans raccordements, sans capacité réseau et sans électricité compétitive, la souveraineté cloud restera théorique.

Le fait établi est que la Commission propose de renforcer les capacités européennes, de tripler les data centers, d’accélérer les permis, de structurer une grille de souveraineté et d’orienter certains achats publics. Le signal implicite est que les fournisseurs européens pourraient bénéficier d’une préférence fonctionnelle dans les usages critiques, même si le marché reste officiellement ouvert. L’interprétation raisonnable est que les primes de valorisation pourraient se déplacer vers les acteurs capables de cocher trois cases : implantation européenne, capacité d’exécution industrielle et compatibilité avec les futurs critères de souveraineté.

L’Europe a déjà annoncé des objectifs industriels ambitieux, notamment dans les puces, sans toujours parvenir à modifier rapidement les rapports de force mondiaux. Les financements restent fragmentés entre budget européen, États membres et secteur privé. Les procédures peuvent être simplifiées, mais les data centers devront toujours obtenir de l’énergie, du foncier, de l’eau et l’acceptabilité locale. Le financement sera également décisif, car l’infrastructure IA est extrêmement capitalistique.

Même si la Commission affirme ne pas viser les groupes américains, la logique du texte peut être perçue comme une remise en cause progressive de leur accès aux marchés sensibles. Dans un environnement commercial déjà tendu, les États-Unis pourraient contester certains critères s’ils les jugent discriminatoires. C’est pourquoi la version finale du texte sera probablement le résultat d’un compromis : assez ferme pour répondre aux inquiétudes européennes, mais assez ouverte pour éviter une confrontation frontale avec Washington. Les titres les plus exposés au thème ont déjà connu pour la plupart déjà de belles performances depuis le début de l'année (il n'y a qu'à regarder un palmarès européen YTD, disponible ci-dessous, la plupart sont du secteur des semiconducteurs). Mais l’effet fondamental dépendra de trois variables : la version finale du règlement, les niveaux de souveraineté exigés par secteur et le volume réel d’achats publics ou de financements mobilisés.

Palmarès européen des variations YTD jusqu'au 4 juin 2026 (capitalisation boursière de plus de 5 milliards d''euros) :