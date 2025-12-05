Cloudflare a annoncé ce matin mener une enquête sur des dysfonctionnements concernant son tableau de bord ainsi que les interfaces de programmation d'applications (API) associées. Plusieurs sites à travers le monde sont impactés par cette panne.

Publié le 05/12/2025 à 10:31 - Modifié le 05/12/2025 à 10:40

Selon la page d'état du groupe, les clients utilisant le tableau de bord ou les API de Cloudflare sont concernés, des requêtes pouvant échouer et des messages d'erreur pouvant s'afficher.

Cloudflare indique que ses équipes travaillent sur le problème et planifient des opérations de maintenance. Une hausse du nombre d'erreurs rencontrées par les clients exécutant des scripts Workers a notamment été détectée.

Le 18 novembre dernier, une panne avait déjà affecté Cloudflare, provoquant des perturbations des services internet à l'échelle mondiale, notamment les sites du réseau social X et de ChatGPT.

Pour rappel, Cloudflare est un fournisseur mondial de services en nuage qui offre une gamme de services aux entreprises de toutes tailles et dans toutes les zones géographiques.

Le titre affiche une performance de -12,3% sur un mois mais signe une progression de près de 90% depuis le début de l'année.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.