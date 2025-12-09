CMA CGM va réduire sa participation dans Air France-KLM, qui décroche en Bourse

CMA CGM a annoncé hier soir le lancement d'une émission d'obligations échangeables en titres Air France-KLM, une opération qui pourrait se traduire par un éventuel désengagement de l'armateur français au capital du transporteur aérien franco-allemand.



Le programme d'émission obligataire lancé par le groupe, d'un montant d'environ 325 millions d'euros et à échéance 2028, est en effet censé porter initialement sur la totalité de sa participation, soit 23,1 millions d'actions représentant 8,8% du capital d'Air France-KLM.



Le spécialiste de la logistique précise que ces obligations pourront être échangées contre des actions Air France-KLM à compter du 41ème jour après la date de règlement-livraison et jusqu'au 35ème jour ouvré avant la date d'échéance, avec la possibilité de payer en numéraire tout ou partie de la contre-valeur des actions en substitution de la livraison d'actions.



Le groupe souligne dans un communiqué que le prix d'échange initial fera ressortir une prime comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence de Air France-KLM.



Cette opération intervient alors que le titre Air France-KLM affichait à la clôture d'hier soir une progression de plus de 38% depuis le début de l'année, porté notamment par une amélioration de ses résultats sur la première moitié de l'exercice.



Le groupe CMA CGM avait acquis 9% du capital d'Air France-KLM en 2023 et s'était engagé à conserver sa participation au moins jusqu'en février 2025.



En date du 30 juin dernier, sa participation atteignait encore 8,8%, ce qui en faisait le troisième actionnaire du groupe derrière les Etats français et néerlandais, qui contrôlent respectivement 28% et 9,1% du capital, et devant China Eastern Airlines (4,6%).



En Bourse, le titre Air France-KLM décrochait de plus de 8% suite à ces informations, essuyant ainsi la plus forte baisse de l'indice SBF 120.

