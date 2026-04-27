Entre escarmouches géopolitiques et surabondance de l'offre américaine, les cours ont joué la volatilité. Les poids lourds locaux passent à la vitesse supérieure pour répondre à la soif mondiale de carburant. En tête de peloton figure le géant du pétrole et du gaz naturel Canadian Natural Resources Limited (CNRL), basé à Calgary, en Alberta.

Le secteur pétrolier et gazier canadien s'engage sur des montagnes russes à l'approche de l'exercice fiscal 2026.

En rétrospective, l'année 2025 a été marquée par un chaos géopolitique — notamment les frappes entre Israël et l'Iran et de nouvelles sanctions contre la Russie — provoquant des fluctuations de prix qui ont initialement soutenu le dollar canadien. Mais cette poussée a été de courte durée. Un excédent d'offre mondial (dû à une production massive des États-Unis) a finalement entraîné les cours du Brent vers la zone haute des 60 dollars américains.

Malgré ces moyennes en baisse, l'industrie pétrolière et gazière domestique pivote vers une stratégie axée sur la production. Le cabinet d'intelligence économique IBISWorld prévoit que les revenus grimperont en flèche pour atteindre 265,8 milliards USD d'ici fin 2026, portés par une hausse de 45,5% cette année, les producteurs tirant parti des mutations de l'offre mondiale.

D'un autre côté, l'Agence internationale de l'énergie anticipe un léger excédent de marché. La demande continue de croître — particulièrement pour la pétrochimie. De plus, avec la mise en service de nouveaux projets de GNL, le Canada est en passe de devenir un acteur majeur pour pallier les pénuries de gaz mondiales. Une ère de risques élevés mais de récompenses potentielles importantes s'ouvre pour le Grand Nord.

CNRL illustre parfaitement cette offensive. Sur le plan opérationnel, le groupe a pulvérisé ses records précédents en extrayant 1 571 kboe/j lors de l'exercice 2025. Pour situer l'ampleur de la performance, il s'agit d'un bond de 15% par rapport aux 1 363 kboe/j enregistrés en 2024.

Gains sur le brut

Le chiffre d'affaires de CNRL a progressé de 9% sur un an pour atteindre près de 38,8 milliards CAD en 2025, mais le véritable fait d'armes réside dans le bénéfice net de 10,8 milliards CAD — un bond de 77% par rapport à l'année précédente. Bien qu'une partie de ce résultat ait probablement été dopée par des éléments exceptionnels (le bénéfice ajusté étant resté plus stable à 7,4 milliards CAD), la machine à cash a tourné à plein régime.

La société a généré plus de 15 milliards CAD de flux de trésorerie opérationnels, offrant au groupe d'importantes liquidités pour rémunérer les actionnaires et assainir le bilan.

CNRL a subi une baisse de 8% sur le pétrole et les liquides de gaz naturel (LGN) à 71,5 CAD/baril en raison de prix de référence plus bas, mais une envolée de 35% des prix du gaz naturel à 2,5 CAD/mcf — grâce à la fermeté des cours de l'AECO (référence canadienne) et du NYMEX (référence nord-américaine et internationale) — a permis d'équilibrer la balance.

La production de liquides E&P en Amérique du Nord a connu une forte progression de 24% pour s'établir à 294 315 barils/j. Cette croissance a été alimentée par des acquisitions stratégiques, notamment le bloc Palliser et les actifs de Montney.

Des ambitions concrétisées ?

L'action CNRL s'affiche à 60,1 CAD, affichant une solide progression de 30,5% sur un an. Elle flirte avec son plus haut de 52 semaines de 70,9 CAD. Les analystes projettent un potentiel de hausse de 15,3% vers un objectif de cours moyen de 69,7 CAD.

Même avec une capitalisation boursière de 128 milliards CAD (92,6 milliards USD), la valorisation semble cohérente. À 12,1x, le ratio cours/bénéfice (P/E) pour 2026 se situe exactement au niveau de sa moyenne historique sur trois ans. Si les avis des experts sont partagés — 10 recommandations à l'achat et 11 à la conservation — la politique de dividende constitue le véritable attrait du dossier.

Avec des rendements attendus en hausse de 4,1% à 4,3% d'ici l'exercice 2028, le titre se profile comme une valeur de rendement régulière pour ceux prêts à naviguer sur les vagues du secteur énergétique.

Défis réglementaires et financiers

Investir dans CNRL comporte toutefois des risques évidents. Le premier concerne la volatilité des cours du pétrole et du gaz : si les prix chutent, les bénéfices de l'entreprise suivront la même trajectoire.

Vient ensuite la transition écologique. Le Canada durcit le ton sur la tarification du carbone et les règles relatives au méthane, ce qui a contraint CNRL à suspendre un projet d'expansion de 8,3 milliards CAD. La complexité réglementaire est un obstacle de taille.

Sur le plan financier, la société doit gérer une dette d'environ 16,6 milliards CAD ; or, en cas de hausse des taux d'intérêt, le service de la dette s'alourdit. Ajoutez à cela les tensions géopolitiques (comme l'afflux de brut lourd vénézuélien sur le marché) et les menaces cybernétiques occasionnelles, et l'on comprend que les défis ne manquent pas.