Coal India Limited (CIL) continue d'évoluer dans un environnement complexe. En dépit d'une dynamique de marché difficile qui pèse sur la rentabilité et les volumes de production, le géant poursuit une diversification audacieuse dans les énergies renouvelables, les minéraux critiques et les engrais. Les investisseurs font face à un paradoxe : des rendements de dividendes attrayants dans un contexte de pressions opérationnelles et de primes de valorisation supérieures aux normes historiques.

Coal India s'impose comme le colosse de l'extraction charbonnière en Inde, détenant le prestigieux statut 'Maharatna', une distinction réservée aux entreprises publiques les plus performantes du pays. Basée à Calcutta, la société opère via un vaste réseau de filiales qui constituent l'épine dorsale de la sécurité énergétique de l'Inde.

L'empreinte opérationnelle de l'entreprise s'étend sur huit filiales majeures de production de charbon : Eastern Coalfields Limited (ECL), Bharat Coking Coal Limited (BCCL), Central Coalfields Limited (CCL), Western Coalfields Limited (WCL), South Eastern Coalfields Limited (SECL), Northern Coalfields Limited (NCL), Mahanadi Coalfields Limited (MCL) et North Eastern Coalfields (NEC).

Au-delà de l'extraction traditionnelle, CIL s'est diversifiée dans les énergies renouvelables, la gazéification du charbon, les engrais et les minéraux critiques par le biais de filiales spécialisées et de coentreprises.

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2025-26, Coal India a dû composer avec une dynamique de marché exigeante tout en conservant son rang de premier producteur mondial de charbon. La production s'est établie à 529,2 millions de tonnes (MT), affichant un léger repli de 3% par rapport aux 543,4 MT de la période correspondante l'an dernier.

Les expéditions de charbon ont atteint 545,7 MT, en baisse de 3% sur un an contre 561,7 MT, tandis que le retrait des morts-terrains — un indicateur clé de la préparation minière — a totalisé 1 402,6 millions de mètres cubes, soit une diminution de 3%. Parmi les filiales, la SECL a fait preuve d'une excellence opérationnelle avec une production de 129,35 MT par rapport à ses objectifs, tandis que la MCL a atteint 157,07 MT.

Le réseau de distribution de l'entreprise est demeuré robuste, le transport ferroviaire acheminant 375 MT, la route 162 MT, et les autres modes de transport représentant 9 MT sur cette période de neuf mois.

Le parcours de Coal India sur les neuf premiers mois de 2025 témoigne d'une stratégie de transformation audacieuse au-delà de son activité historique. La société a constitué CIL Rajasthan Akshay Urja Limited en juin 2025, en partenariat avec Rajasthan Urja Vikas Nigam Limited (RVUNL) selon une structure de capital 74:26, afin de développer des projets d'énergies renouvelables.

Des partenariats stratégiques ont été conclus avec Hindustan Copper Limited en juin 2025 pour l'exploration du cuivre et des minéraux critiques, tandis qu'une coentreprise à parts égales avec Damodar Valley Corporation (DVC) a été formalisée pour développer un projet de centrale thermique supercritique de 1 600 MW à Chandrapura, dans le Jharkhand.

Ralentissement de la croissance

Malgré ces relais de croissance stratégiques, Coal India a été confrontée à des vents contraires au troisième trimestre, avec des ventes nettes s'élevant à 896,1 milliards d'INR, en baisse de 3% sur un an sur les neuf premiers mois de 2025. La faiblesse des revenus reflète la dynamique de marché difficile à laquelle est confronté le géant indien du charbon dans un contexte d'évolution des tendances de transition énergétique.

La rentabilité opérationnelle a subi des pressions significatives. L'EBITDA s'est établi à 313 milliards d'INR, en recul de 18% sur un an, avec des marges de 35% contre 41% précédemment. Le résultat net (PAT) a chuté de 22% sur un an pour s'établir à 201,6 milliards d'INR, contre 257,1 milliards d'INR. L'augmentation des dépenses — en hausse de 4% sur neuf mois — conjuguée à la pression sur les revenus a pesé sur la rentabilité globale.

Perspectives

Malgré une dynamique de croissance ralentie, le cours de l'action a progressé de 14% au cours des 12 derniers mois, portant la capitalisation boursière à 3 000 milliards d'INR (32 milliards d'USD). En outre, la société a régulièrement versé des dividendes, maintenant un rendement moyen sur trois ans de 8%. Les analystes prévoient que ce taux se maintiendra autour de 5,8%.

Le titre se négocie actuellement à un ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif de 9,5x, sur la base des bénéfices estimés pour l'exercice 2026, ce qui est bien supérieur à sa moyenne sur trois ans de 6,3x. Le consensus affiche des signaux mitigés avec 11 recommandations à l'achat et sept à la conservation, pour un objectif de cours moyen de 431,4 INR. Toutefois, l'action a déjà atteint sa cible ; toute correction à court terme des cours pourrait constituer une opportunité pour les investisseurs d'évaluer le titre en vue d'un placement.

Un terrain miné ?

Coal India se trouve à la croisée des chemins, entre ses activités historiques dans le charbon et ses ambitions dans le renouvelable. Si la diversification dans le solaire, les minéraux critiques et les projets thermiques témoigne d'une vision stratégique, les risques d'exécution restent prégnants.

L'entreprise fait face à des pressions croissantes dues à l'accélération de la transition énergétique en Inde, à une érosion potentielle de la demande à mesure que les énergies renouvelables gagnent des parts de marché, et à des inefficacités opérationnelles au sein de mines vieillissantes. Les valorisations élevées laissent peu de place à d'éventuelles déceptions sur les marges. Les investisseurs doivent mettre en balance des flux de dividendes généreux et des vents contraires structurels qui menacent la pertinence à long terme du charbon dans une économie en voie de décarbonation.