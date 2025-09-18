Vinci annonce que sa filiale Cobra IS, en groupement avec Elecnor, a remporté le contrat d'électrification du réseau ferroviaire Rail Baltica reliant l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. La part de Cobra IS atteint 885 MEUR sur un total de 1,77 MdEUR.
Le projet couvre 870 km de voies et sera réalisé en deux phases. La première, estimée à 950 MEUR, démarrera le 1er octobre 2025 et s'achèvera en 2030.
Il s'agit du plus vaste projet d'électrification ferroviaire en Europe. Rail Baltica doit connecter le réseau balte au reste de l'Europe et intégrer une technologie innovante de conversion de fréquence statique (Static Frequency Converter), alimentée par dix sous-stations, pour améliorer la fiabilité et réduire l'impact environnemental.
Cobra IS (Vinci) une part de 885 MEUR dans le contrat Rail Baltica
Publié le 18/09/2025 à 18:04
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager