Coca-Cola annonce une série de changements à sa direction

Coca-Cola annonce une série de changements à sa direction, avec prise d'effet le 31 mars, pour "rapprocher l'entreprise des consommateurs et permettre une adoption plus rapide de la technologie dans toute l'entreprise, libérant ainsi une croissance future".



Comme annoncé le 11 décembre 2025, Henrique Braun, actuellement vice-président exécutif et COO, deviendra le CEO du géant des sodas, succédant à James Quincey, qui restera néanmoins président exécutif du conseil d'administration.



Pour unifier l'excellence numérique des données et opérationnelle au sein de l'entreprise, Coca-Cola crée le nouveau poste de chief digital officer, confié à Sedef Salingan Sahin, qui est actuellement président de l'unité opérationnelle Eurasie et Moyen-Orient.



Par ailleurs, Manolo Arroyo, qui occupe actuellement les fonctions de vice-président exécutif et chief marketing officer, deviendra vice-président exécutif et chief marketing and customer commercial officer.



Coca-Cola crée également deux nouveaux groupes de marché, conçus pour renforcer l'attention sur les marchés en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, et qui seront confiées respectivement à Sanket Ray et Claudia Lorenzo.



Enfin, le groupe annonce que Robin Halpern a été nommé nouveau chef de cabinet de Henrique Braun. A ce titre, il soutiendra et permettra une transition efficace. Il occupe actuellement le poste de vice-président et responsable des relations investisseurs.