Coca-Cola publie un BPA comparable (non-GAAP) en augmentation de 6% à 0,82 dollar au titre du troisième trimestre 2025, un niveau dépassant le consensus des analystes, avec une marge d'exploitation non-GAAP améliorée de 1,2 point à 31,9%.
A 12,5 milliards de dollars, les revenus du géant des boissons (exploitant aussi des marques comme Fanta, Schweppes ou Tropico) se sont accrus de 5% en données totales et de 6% en organique, une croissance reflétant des effets mix et prix.
'Bien que l'environnement général ait continué d'être difficile, nous sommes restés flexibles, en adaptant nos plans si nécessaire et en investissant dans la croissance', commente son président du conseil et CEO James Quincey.
'Nous gagnons du terrain et renforçons notre position de leader. Nous sommes convaincus que nous pouvons atteindre nos objectifs pour 2025 tout en nous efforçant d'atteindre nos objectifs à plus long terme', poursuit-il.
Pour l'ensemble de l'exercice 2025, Coca-Cola continue d'anticiper une hausse du BPA comparable de l'ordre de 3%, ainsi qu'une croissance organique de ses revenus entre 5 et 6%, sur la base de l'environnement macroéconomique actuel.
The Coca-Cola Company est le n° 1 mondial de la production et de la commercialisation de boissons sans alcool. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de concentrés de boissons et de sirops (58,9%) ;
- mise en bouteilles et vente de boissons (41,1%) : boissons gazeuses (marques Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Fresca, Schweppes, Sprite et Thums Up) eau, boissons énergétiques, café et thé (Aquarius, Ayataka, BODYARMOR, Ciel, Costa, Crystal, Dasani, do?adan, Fuze Tea, Georgia, glacéau smartwater, glacéau vitaminwater,
Gold Peak, I LOHAS, Powerade et Topo Chico), jus, boissons lactées et boissons à base de plantes (Core Power, Del Valle, fairlife, innocent, Maaza, Minute Maid, Minute Maid Pulpy et Simply).
A fin 2024, le groupe dispose de 112 sites de production dans le monde.
61% du CA est réalisé à l'international.
