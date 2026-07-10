Coca-Cola, de retour vers ses plus hauts, profite de l'optimisme de BofA

L'action Coca-Cola figure parmi les plus fortes hausses de l'indice Dow Jones vendredi à la Bourse de New York à la faveur d'une note encourageante de Bank of America qui relève son objectif de cours sur la valeur à l'approche de la présentation des résultats de 2ème trimestre.

La banque d'investissement américaine, qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre, relève sa cible de 90 à 95 USD, se disant optimiste avant la publication du 28 juillet prochain.



"Les tendances de consommation restent solides sur la plupart de ses marchés et Coca demeure, selon nous, l'une des valeurs de croissance de la plus haute qualité au sein du secteur des biens de consommation de base au niveau mondial", explique BofA.



"En comparaison ses pairs, le groupe continue de bénéficier d'une demande résiliente, d'une exposition limitée à l'inflation grâce à son modèle économique allégé en actifs et de la grande flexibilité au niveau de son bilan", poursuit la firme dans une note.



Un peu plus d'une demi-heure après l'ouverture de Wall Street, l'action avançait de 0,7% à 83,2 USD pour se rapprocher de ses sommets historiques établis en début de semaine.