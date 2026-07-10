Coca-Cola, de retour vers ses plus hauts, profite de l'optimisme de BofA
L'action Coca-Cola figure parmi les plus fortes hausses de l'indice Dow Jones vendredi à la Bourse de New York à la faveur d'une note encourageante de Bank of America qui relève son objectif de cours sur la valeur à l'approche de la présentation des résultats de 2ème trimestre.
La banque d'investissement américaine, qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre, relève sa cible de 90 à 95 USD, se disant optimiste avant la publication du 28 juillet prochain.
"Les tendances de consommation restent solides sur la plupart de ses marchés et Coca demeure, selon nous, l'une des valeurs de croissance de la plus haute qualité au sein du secteur des biens de consommation de base au niveau mondial", explique BofA.
"En comparaison ses pairs, le groupe continue de bénéficier d'une demande résiliente, d'une exposition limitée à l'inflation grâce à son modèle économique allégé en actifs et de la grande flexibilité au niveau de son bilan", poursuit la firme dans une note.
Un peu plus d'une demi-heure après l'ouverture de Wall Street, l'action avançait de 0,7% à 83,2 USD pour se rapprocher de ses sommets historiques établis en début de semaine.
The Coca-Cola Company est le n° 1 mondial de la production et de la commercialisation de boissons sans alcool. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de concentrés de boissons et de sirops (58,9%) ;
- mise en bouteilles et vente de boissons (41,1%) : boissons gazeuses (marques Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Fresca, Schweppes, Sprite et Thums Up) eau, boissons énergétiques, café et thé (Aquarius, Ayataka, BODYARMOR, Ciel, Costa, Crystal, Dasani, do?adan, Fuze Tea, Georgia, glacéau smartwater, glacéau vitaminwater,
Gold Peak, I LOHAS, Powerade et Topo Chico), jus, boissons lactées et boissons à base de plantes (Core Power, Del Valle, fairlife, innocent, Maaza, Minute Maid, Minute Maid Pulpy et Simply).
A fin 2024, le groupe dispose de 112 sites de production dans le monde.
61% du CA est réalisé à l'international.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.