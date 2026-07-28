Coca-Cola désaltère les investisseurs avec un trimestre solide

Le géant des sodas s'adjuge plus de 6% et s'installe confortablement à la deuxième place du palmarès du Dow Jones, après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et le relèvement de ses perspectives annuelles.

Le géant des boissons a bénéficié d'une forte progression de ses ventes durant la Coupe du monde, soutenue par le succès de ses marques Coca-Cola et Powerade. Son chiffre d'affaires comparable a progressé de 5,6% au deuxième trimestre, à 13,37 milliards de dollars, contre 13,16 milliards attendus par les analystes interrogés par LSEG.



Principal sponsor de la compétition, Coca-Cola estime que les pauses hydratation instaurées pendant les rencontres ont stimulé la consommation de ses boissons tout en multipliant les opportunités publicitaires pour les marques et les diffuseurs.



Le bénéfice par action du deuxième trimestre ressort à 0,97 dollar, au-dessus des attentes du consensus (0,93 dollar). La croissance organique des ventes atteint 5,6%, contre 3,5% anticipés par le marché, tandis que l'Amérique du Nord s'est distinguée avec une progression organique de 7%, supérieure aux prévisions.



Les autres indicateurs témoignent également d'une solide exécution. La marge opérationnelle atteint 35,6%, au-dessus des attentes, les expéditions de concentrés progressent de 3,9% et les volumes de caisses augmentent de 4,2%, permettant au groupe de gagner des parts de marché dans les boissons prêtes à boire sans alcool.



Fort de cette dynamique, Coca-Cola relève ses objectifs pour l'exercice 2026. Il vise désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires d'environ 5%, contre une fourchette précédente de 4% à 5%, et anticipe une progression de son bénéfice par action comparable comprise entre 9% et 10%, contre 8% à 9%



Du côté des analystes, les avis restent partagés. RBC maintient sa recommandation de sous-performance, tout en reconnaissant que Coca-Cola résiste mieux que ses concurrents dans un environnement économique incertain et devrait bénéficier de sa réorganisation. La banque estime toutefois que le potentiel boursier demeure limité, invoquant les risques liés à l'évolution du dollar et à une inflation persistante susceptible de peser sur les marges.



A l'inverse, Piper Sandler réaffirme sa recommandation de surpondération, saluant une nouvelle fois la qualité d'exécution du groupe et ses perspectives de croissance à long terme. Le courtier estime que Coca-Cola reste mieux positionné que ses concurrents, y compris dans un contexte de consommation difficile. Selon lui, la Coupe du monde n'a pas seulement soutenu les volumes, mais a aussi renforcé l'efficacité des campagnes marketing du groupe, qui a notamment enrichi sa base de données propriétaires de 25 millions de nouveaux profils clients.



Depuis le début de l'année, l'action Coca-Cola affiche une progression de près de 30%, surperformant nettement PepsiCo (+0,28%), pénalisé par le ralentissement de la demande pour ses activités de snacking aux États-Unis.