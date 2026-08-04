Bon début d'année pour le premier embouteilleur de Coca-Cola au monde.

Sur les six premiers mois de l'année, ses volumes augmentent de 5.6%, son chiffre d'affaires de 4.4%, son profit d'exploitation de 6.9%, et son bénéfice par action de 9.1% par rapport à l'an passé à la même époque, avec une excellente tenue des activités tant en Europe que dans la zone Asie-Australie.

Bien géré, Coca-Cola Europacific Partners, ou CCEP, a doublé son chiffre d'affaires, triplé son profit d'exploitation, et presque quadruplé son résultat net sur la dernière décennie, sans dégrader sa solvabilité.

Deux accélérateurs notables ont été l'acquisition de l'australien Coca-Cola Amatil pour environ 5.4 milliards d'euros en 2021, en pleine pandémie ; puis, en 2024, la transaction à 1.5 milliard d'euros qui a permis au groupe de prendre le contrôle de 60% de Coca-Cola Beverages Philippines.

Né en 2016 de la fusion des trois embouteilleurs Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Iberian Partners et Coca-Cola Erfrischungsgetränke, et immédiatement coté en bourse, CCEP reste contrôlé à plus d’un tiers du capital par l'espagnol Olive Partners, et à plus d’un sixième par Coca-Cola.

Le groupe, qui génère désormais confortablement plus de deux milliards d’euros de cash-flow libre par an, couvre avec assurance sa distribution de dividende, toujours comprise entre 900 millions et un milliard d'euros sur une base annuelle, mais vraisemblablement amenée à bientôt augmenter.

Sans surprise, son titre est perçu comme l'un des actifs les plus sûrs du marché, avec une valorisation moyenne qui oscille autour d'un multiple de vingt-deux fois le bénéfice et d'un rendement sur dividende de 2.8% au long de la dernière décennie.

Pendant la pandémie, en pleine déroute des marchés et de l'économie, cette valorisation avait atteint un multiple de quarante-cinq fois le bénéfice et un rendement sur dividende de 1.50%, signe que les investisseurs assimilaient le titre à un véritable coffre-fort.

Il serait cependant étonnant que le groupe soit en mesure d'embrayer sur une nouvelle acquisition transformatrice avant un certain temps. À cet égard, la récente baisse du cours n'a rien d'étonnant après une séquence boursière tout à fait exceptionnelle depuis la fin de la pandémie.