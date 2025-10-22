Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Coca-Cola avec un objectif de cours rehaussé de 83 à 84 dollars, au lendemain d'une publication trimestrielle jugée solide, avec un chiffre d'affaires et un BPA supérieurs aux attentes.

'Les fondamentaux restent fermes avec une croissance organique des ventes demeurant constante et des marges s'améliorant parallèlement à un bilan solide', estime le broker au vu des trimestriels du géant américain des sodas.

'Les mouvements de refranchise d'embouteillement, l'amélioration des perspectives de changes et la Coupe du monde font que les perspectives de bénéfices et de FCF pour 2026 laissent présager une bonne année', poursuit Jefferies.