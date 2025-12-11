Coca-Cola promeut son directeur opérationnel au poste de DG

Coca-Cola a annoncé dans la soirée d'hier avoir choisi Henrique Braun, son actuel directeur opérationnel, en vue de succéder à James Quincey au poste de directeur général à compter du 31 mars 2026.



Dans un communiqué, le fabricant de boissons non alcoolisées rappelle que Quincey, âgé de 60 ans, avait pris les fonctions de DG en 2017 après avoir lui-même exercé les fonctions de directeur opérationnel pendant deux ans auparavant.



Le groupe américain souligne que le dirigeant a réussi, durant son mandat, à remodeler la stratégie et le modèle opérationnel de l'entreprise en créant une structure "plus agile", focalisée à la fois sur la transformation numérique et la modernisation du marketing.



Il a aussi aidé la société à traverser la crise du Covid, est-il rappelé dans le communiqué.



Depuis sa nomination, le cours de Bourse de Coca a progressé de plus de 50%.



Au sein de ses nouvelles fonctions, Henrique Braun, qui est âgé de 57 ans, sera chargé de consolider ces fondations "solides", explique le producteur de sodas, mais aussi d'identifier des opportunités de croissance au niveau mondial et de déployer de nouvelles technologies afin d'améliorer les performances de l'entreprise.



Il avait rejoint le siège d'Atlanta en 1996 avant de prendre des responsabilités croissantes en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique Latine et en Asie.

