Coca-Cola a annoncé dans la soirée d'hier avoir choisi Henrique Braun, son actuel directeur opérationnel, en vue de succéder à James Quincey au poste de directeur général à compter du 31 mars 2026.
Dans un communiqué, le fabricant de boissons non alcoolisées rappelle que Quincey, âgé de 60 ans, avait pris les fonctions de DG en 2017 après avoir lui-même exercé les fonctions de directeur opérationnel pendant deux ans auparavant.
Le groupe américain souligne que le dirigeant a réussi, durant son mandat, à remodeler la stratégie et le modèle opérationnel de l'entreprise en créant une structure "plus agile", focalisée à la fois sur la transformation numérique et la modernisation du marketing.
Il a aussi aidé la société à traverser la crise du Covid, est-il rappelé dans le communiqué.
Depuis sa nomination, le cours de Bourse de Coca a progressé de plus de 50%.
Au sein de ses nouvelles fonctions, Henrique Braun, qui est âgé de 57 ans, sera chargé de consolider ces fondations "solides", explique le producteur de sodas, mais aussi d'identifier des opportunités de croissance au niveau mondial et de déployer de nouvelles technologies afin d'améliorer les performances de l'entreprise.
Il avait rejoint le siège d'Atlanta en 1996 avant de prendre des responsabilités croissantes en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique Latine et en Asie.
The Coca-Cola Company est le n° 1 mondial de la production et de la commercialisation de boissons sans alcool. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de concentrés de boissons et de sirops (58,9%) ;
- mise en bouteilles et vente de boissons (41,1%) : boissons gazeuses (marques Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Fresca, Schweppes, Sprite et Thums Up) eau, boissons énergétiques, café et thé (Aquarius, Ayataka, BODYARMOR, Ciel, Costa, Crystal, Dasani, do?adan, Fuze Tea, Georgia, glacéau smartwater, glacéau vitaminwater,
Gold Peak, I LOHAS, Powerade et Topo Chico), jus, boissons lactées et boissons à base de plantes (Core Power, Del Valle, fairlife, innocent, Maaza, Minute Maid, Minute Maid Pulpy et Simply).
A fin 2024, le groupe dispose de 112 sites de production dans le monde.
61% du CA est réalisé à l'international.
