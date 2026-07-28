Fort d'une publication marquée notamment par un BPA supérieur aux attentes et une marge d'exploitation en amélioration au titre du trimestre écoulé, Coca-Cola fait part d'un léger relèvement de ses objectifs annuels.
Pour l'ensemble de 2026, le groupe anticipe désormais une croissance de son BPA comparable de 9 à 10% (et non plus de 8 à 9%), tandis que la croissance organique de son chiffre d'affaires est désormais attendue aux alentours de 5%, contre une estimation précédente de 4 à 5%.
Au titre du 2e trimestre 2026, Coca-Cola publie un BPA comparable (non-GAAP) en hausse de 11%, à 0,97 USD, un niveau supérieur au consensus, qui ressortait aux alentours de 0,93 USD, avec une marge d'exploitation non-GAAP en amélioration de 0,9 point, à 35,6%.
L'expansion de la marge a été stimulée par la croissance organique du chiffre d'affaires, la baisse des dépenses d'exploitation et des effets de change favorables, partiellement compensés par des coûts des intrants plus élevés et une augmentation des investissements marketing.
A 13,4 MdsUSD, le chiffre d'affaires du géant des boissons non alcoolisées (qui exploite aussi les marques Fanta, Sprite et Tropico) a progressé de 7% en données publiées et de 6% en données organiques, les effets prix et mix représentant 2 points de croissance.
"Nous avons tiré parti de la puissance de nos marques et de notre système pour gagner des parts de valeur, générant une croissance des revenus, des profits et des résultats tout en investissant sur le long terme", commente le CEO Henrique Braun.
Henrique Gnani Braun currently works at The Coca-Cola Co., as Chief Executive Officer from 2026 and AC Bebidas S de RL de CV, as Director from 2019. Mr. Braun also formerly worked at Corporacion Lindley SA, as Director and Coca-Cola HBC AG, as Non-Executive Director from 2021 to 2026. Mr. Braun received his graduate degree from Michigan State University, Masters Business Admin degree from Georgia State University, and undergraduate degree from Federal University of Rio de Janeiro.
The Coca-Cola Company est le n° 1 mondial de la production et de la commercialisation de boissons sans alcool. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de concentrés de boissons et de sirops (58,9%) ;
- mise en bouteilles et vente de boissons (41,1%) : boissons gazeuses (marques Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Fresca, Schweppes, Sprite et Thums Up) eau, boissons énergétiques, café et thé (Aquarius, Ayataka, BODYARMOR, Ciel, Costa, Crystal, Dasani, do?adan, Fuze Tea, Georgia, glacéau smartwater, glacéau vitaminwater,
Gold Peak, I LOHAS, Powerade et Topo Chico), jus, boissons lactées et boissons à base de plantes (Core Power, Del Valle, fairlife, innocent, Maaza, Minute Maid, Minute Maid Pulpy et Simply).
A fin 2024, le groupe dispose de 112 sites de production dans le monde.
61% du CA est réalisé à l'international.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.