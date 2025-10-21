Coca-Cola va céder 75% de Coca-Cola Beverages Africa à Coca-Cola HBC

The Coca-Cola Company annonce la vente d'une participation de 75% dans Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) à Coca-Cola HBC AG, valorisant 100% de CCBA à 3,4 milliards de dollars. L'opération, incluant la cession de 41,52% détenus par Coca-Cola et 33,48% par Gutsche Family Investments, devrait être finalisée d'ici fin 2026.



Coca-Cola HBC disposera ensuite d'une option pour acquérir le solde de 25% sur six ans. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de refranchisation de Coca-Cola, réduisant la part des investissements d'embouteillage à environ 5% du chiffre d'affaires consolidé.



Henrique Braun, directeur des opérations de Coca-Cola, salue 'un nouveau chapitre de croissance pour CCBA' sous la direction de Coca-Cola HBC. Après la clôture, cette dernière couvrira plus de la moitié de la population africaine et deux tiers du volume du système Coca-Cola sur le continent.



Coca-Cola HBC prévoit également une cotation secondaire à la Bourse de Johannesburg, renforçant son engagement en Afrique.