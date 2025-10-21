The Coca-Cola Company annonce la vente d'une participation de 75% dans Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) à Coca-Cola HBC AG, valorisant 100% de CCBA à 3,4 milliards de dollars. L'opération, incluant la cession de 41,52% détenus par Coca-Cola et 33,48% par Gutsche Family Investments, devrait être finalisée d'ici fin 2026.
Coca-Cola HBC disposera ensuite d'une option pour acquérir le solde de 25% sur six ans. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de refranchisation de Coca-Cola, réduisant la part des investissements d'embouteillage à environ 5% du chiffre d'affaires consolidé.
Henrique Braun, directeur des opérations de Coca-Cola, salue 'un nouveau chapitre de croissance pour CCBA' sous la direction de Coca-Cola HBC. Après la clôture, cette dernière couvrira plus de la moitié de la population africaine et deux tiers du volume du système Coca-Cola sur le continent.
Coca-Cola HBC prévoit également une cotation secondaire à la Bourse de Johannesburg, renforçant son engagement en Afrique.
The Coca-Cola Company est le n° 1 mondial de la production et de la commercialisation de boissons sans alcool. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de concentrés de boissons et de sirops (58,9%) ;
- mise en bouteilles et vente de boissons (41,1%) : boissons gazeuses (marques Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Fresca, Schweppes, Sprite et Thums Up) eau, boissons énergétiques, café et thé (Aquarius, Ayataka, BODYARMOR, Ciel, Costa, Crystal, Dasani, do?adan, Fuze Tea, Georgia, glacéau smartwater, glacéau vitaminwater,
Gold Peak, I LOHAS, Powerade et Topo Chico), jus, boissons lactées et boissons à base de plantes (Core Power, Del Valle, fairlife, innocent, Maaza, Minute Maid, Minute Maid Pulpy et Simply).
A fin 2024, le groupe dispose de 112 sites de production dans le monde.
61% du CA est réalisé à l'international.
