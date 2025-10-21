Coca-Cola vend son embouteilleur africain à Coca-Cola Hellenic
Coca-Cola et Gutsche Family Investments ont conclu un accord pour vendre leur participation majoritaire dans Coca-Cola Beverages Africa à Coca-Cola HBC, valorisant l'entreprise à 3,4 milliards de dollars.
Coca-Cola et Gutsche Family Investments ont annoncé la vente de leur participation majoritaire dans Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) à Coca-Cola Hellenic (ou Coca-Cola HBC). Cette transaction, qui valorise CCBA à 3,4 milliards de dollars, permettra à Coca-Cola HBC de renforcer sa présence sur le continent africain, un marché en pleine expansion.
L'accord prévoit la cession de 75% des parts de CCBA à Coca-Cola HBC. Cette opération stratégique s'inscrit dans la volonté de Coca-Cola HBC de s'implanter davantage en Afrique, tout en poursuivant une cotation à la Bourse de Johannesburg. En outre, Coca-Cola HBC s'engage à acquérir les 25% restants de CCBA, encore détenus par Coca-Cola, dans un délai de six ans suivant la clôture de la transaction.
Un modèle unique pour Coca
Contrairement à l’idée reçue, The Coca-Cola Company ne gagne pas l’essentiel de ses revenus en vendant directement ses boissons, mais en commercialisant des concentrés de sirop, qui représentent 56% de son chiffre d’affaires, à un vaste réseau d’embouteilleurs indépendants. Ces partenaires, organisés autour du Bottling Investments Group (BIG) créé en 2006, assurent la production, l’emballage et la distribution des boissons finales. Ce modèle, à la fois léger en actifs et très rentable, permet à Coca-Cola de se concentrer sur la marque et la recette, tout en déléguant l’exécution industrielle. Parmi les principaux embouteilleurs cotés figurent Coca-Cola Femsa (Amérique latine), Coca-Cola Europacific Partners (Europe et Asie-Pacifique), Coca-Cola Icecek (Turquie, Moyen-Orient, Asie centrale), Coca-Cola Embonor (Chili, Bolivie) et Coca-Cola Hellenic (Europe et Afrique). Tous les détails ici.
Focus sur Coca-Cola Hellenic
Coca-Cola Hellenic Bottling Company (CCH), née de la fusion entre Hellenic Bottling Company et Coca-Cola Beverages en 2000, est le troisième embouteilleur mondial de The Coca-Cola Company. Basée en Suisse et cotée à Londres, elle emploie près de 33 000 personnes et dessert 740 millions de consommateurs dans 29 pays. Son modèle repose sur un portefeuille très diversifié (97% de boissons non alcoolisées et 3% de spiritueux) réparti entre marchés émergents, industriels et en développement. Cotée au FTSE 100, elle est détenue par la famille Leventis (23,4%) et The Coca-Cola Company (21,5%).
The Coca-Cola Company est le n° 1 mondial de la production et de la commercialisation de boissons sans alcool. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de concentrés de boissons et de sirops (58,9%) ;
- mise en bouteilles et vente de boissons (41,1%) : boissons gazeuses (marques Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Fresca, Schweppes, Sprite et Thums Up) eau, boissons énergétiques, café et thé (Aquarius, Ayataka, BODYARMOR, Ciel, Costa, Crystal, Dasani, do?adan, Fuze Tea, Georgia, glacéau smartwater, glacéau vitaminwater,
Gold Peak, I LOHAS, Powerade et Topo Chico), jus, boissons lactées et boissons à base de plantes (Core Power, Del Valle, fairlife, innocent, Maaza, Minute Maid, Minute Maid Pulpy et Simply).
A fin 2024, le groupe dispose de 112 sites de production dans le monde.
61% du CA est réalisé à l'international.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.