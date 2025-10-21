Coca-Cola et Gutsche Family Investments ont conclu un accord pour vendre leur participation majoritaire dans Coca-Cola Beverages Africa à Coca-Cola HBC, valorisant l'entreprise à 3,4 milliards de dollars.

Coca-Cola et Gutsche Family Investments ont annoncé la vente de leur participation majoritaire dans Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) à Coca-Cola Hellenic (ou Coca-Cola HBC). Cette transaction, qui valorise CCBA à 3,4 milliards de dollars, permettra à Coca-Cola HBC de renforcer sa présence sur le continent africain, un marché en pleine expansion.



L'accord prévoit la cession de 75% des parts de CCBA à Coca-Cola HBC. Cette opération stratégique s'inscrit dans la volonté de Coca-Cola HBC de s'implanter davantage en Afrique, tout en poursuivant une cotation à la Bourse de Johannesburg. En outre, Coca-Cola HBC s'engage à acquérir les 25% restants de CCBA, encore détenus par Coca-Cola, dans un délai de six ans suivant la clôture de la transaction.

Un modèle unique pour Coca

Contrairement à l’idée reçue, The Coca-Cola Company ne gagne pas l’essentiel de ses revenus en vendant directement ses boissons, mais en commercialisant des concentrés de sirop, qui représentent 56% de son chiffre d’affaires, à un vaste réseau d’embouteilleurs indépendants. Ces partenaires, organisés autour du Bottling Investments Group (BIG) créé en 2006, assurent la production, l’emballage et la distribution des boissons finales. Ce modèle, à la fois léger en actifs et très rentable, permet à Coca-Cola de se concentrer sur la marque et la recette, tout en déléguant l’exécution industrielle. Parmi les principaux embouteilleurs cotés figurent Coca-Cola Femsa (Amérique latine), Coca-Cola Europacific Partners (Europe et Asie-Pacifique), Coca-Cola Icecek (Turquie, Moyen-Orient, Asie centrale), Coca-Cola Embonor (Chili, Bolivie) et Coca-Cola Hellenic (Europe et Afrique). Tous les détails ici.

Focus sur Coca-Cola Hellenic

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (CCH), née de la fusion entre Hellenic Bottling Company et Coca-Cola Beverages en 2000, est le troisième embouteilleur mondial de The Coca-Cola Company. Basée en Suisse et cotée à Londres, elle emploie près de 33 000 personnes et dessert 740 millions de consommateurs dans 29 pays. Son modèle repose sur un portefeuille très diversifié (97% de boissons non alcoolisées et 3% de spiritueux) réparti entre marchés émergents, industriels et en développement. Cotée au FTSE 100, elle est détenue par la famille Leventis (23,4%) et The Coca-Cola Company (21,5%).