Codan vend une belle histoire de croissance, mais celle-ci n'est pas nouvelle. Ses activités dans les communications et la détection de métaux semblent sûres et diversifiées, pourtant les résultats dépendent toujours des cycles, des contrats et du calendrier des commandes.

Selon le cabinet d'etudes Forecast International, les dépenses mondiales de défense devraient atteindre environ 2600 milliards de dollars US en 2026 et continuer de progresser jusqu'à la fin de la décennie. Des estimations plus larges du marché de la défense suggèrent un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5% à 6% jusqu'en 2032, porté par la modernisation et les tensions géopolitiques.

Codan commercialise principalement des radios tactiques de qualité militaire et des détecteurs de métaux, s'appuyant fortement sur des acheteurs gouvernementaux et institutionnels. Cette demande n'est pas fiable car les commandes peuvent être retardées, irrégulières ou annulées. Bien que les pics de revenus soient impressionnants, la régularité, à laquelle les marchés sont sensibles, semble encore faire défaut.

Le segment de la détection de métaux de Codan paraît plus stable au premier semestre 2026, mais même celui-ci dépend fortement des cycles d'exploration aurifère. Comme la plupart de ses détecteurs sont utilisés pour la recherche d'or, la demande augmente lorsque les cours de l'or sont soutenus. Quand le sentiment s'affaiblit, les commandes ralentissent rapidement. La situation semble plus stable qu'elle ne l'est en réalité.

La direction a fait preuve d'une exécution satisfaisante jusqu'aprésent, notamment avec des acquisitions comme Domo Tactical Communications, un fournisseur de technologies sans fil.

Dans l'ensemble, Codan occupe des niches attrayantes, mais cela ne suffit pas. Il reste à voir si le groupe pourra convertir ces cycles de forte demande en marges régulières et en flux de trésorerie stables, au-delà de simples poussées de croissance périodiques.

Solide mais fragile

Le chiffre d'affaires de Codan au premier semestre 2026 s'est élevé à 393,5 millions AUD, en hausse de 29% sur un an par rapport aux 305,6 millions AUD, porté par les segments communications et détection de métaux, avec l'appui d'acquisitions telles que Kägwerks, spécialiste des technologies tactiques portables.

Le bénéfice net a grimpé à 71,2 millions AUD, en hausse de 55% sur un an contre 46,1 millions AUD, tandis que l'EBIT a bondi de 52% à 99,8 millions AUD, soutenu par des effets d'echelle et une base de comparaison précédente faible, plutôt que par une amélioration structurelle réelle.

Le bilan semble légèrement meilleur mais n'est pas parfait. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont tombés à 21,8 millions AUD contre 27,9 millions AUD au premier semestre 2025, principalement en raison d'un besoin en fonds de roulement plus élevé et d'investissements de croissance, bien que la dette se soit améliorée, passant de 199 millions AUD à 151 millions AUD au premier semestre 2026, reflétant un certain renforcement du bilan parallèlement à l'expansion.

Il existe des points positifs concernant la visibilité. Le carnet de commandes des communications s'etablit à 294 millions AUD, en hausse de 19% sur un an, ce qui soutient la demande à court terme. Mais les contrats gouvernementaux restent irréguliers et tributaires du calendrier, de sorte que les conversions peuvent être lentes.

Globalement, Codan a publié une croissance faciale forte. Mais une grande partie dépend encore de la demande d'or et des tendances des dépenses de défense.

Un cours au sommet ?

L'action Codan a progressé d'environ 134% au cours de l'année écoulée, ce qui témoigne d'une grande vigueur mais soulève également une question : quelle part de cette croissance est déjà intégrée dans les cours ? À 40,47 AUD, le titre se situe juste en dessous de son sommet de 44,52 AUD, laissant peu de place à l'erreur.

La valorisation semble tendue. Le ratio cours/bénéfice (PER) prospectif de 42,7x pour l'exercice 2026 est bien supérieur à sa moyenne sur trois ans de 27,9x. C'est une prime importante, surtout pour des résultats qui pourraient ne pas rester aussi solides chaque année.

Sur huit analystes, cinq recommandent l'achat et trois suggèrent de conserver, avec un objectif moyen de 42,6 AUD. Cela ne représente qu'un potentiel de hausse d'environ 7%. Le marché semble optimiste, mais pas aveuglé. Il intègre une forte croissance tout en reconnaissant implicitement que l'essentiel des gains faciles est peut-être déjà derrière nous.

Parier sur la limite

La croissance semble robuste, en particulier dans la détection de métaux, mais elle repose lourdement sur la demande d'or. Le segment Communications est plus stable, mais dépend toujours des commandes gouvernementales, lentes et imprévisibles, ce qui rend la reconnaissance des revenus irrégulière. Il existe également un risque d'exécution : l'intégration des acquisitions et la montée en puissance des opérations ne se font pas toujours sans heurts. Les fluctuations monétaires et les problèmes de chaîne d'approvisionnement pourraient également peser sur les marges.

Ainsi, bien que la situation actuelle soit favorable, beaucoup dépend du maintien de conditions de marché propices.