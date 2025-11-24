Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte de fonds et de clients, déclare à l'AMF avoir franchi en baisse, le 20 novembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Coface, au résultat d'une cession d'actions sur le marché.
La filiale de gestion d'investissement d'Allianz a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 7 477 188 actions Coface représentant autant de droits de vote, soit 4,98% du capital et des droits de vote de la compagnie d'assurance-crédit.
Coface : Allianz Global Investors passe sous les 5%
Publié le 24/11/2025 à 16:37
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager