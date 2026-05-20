Considérée comme administratrice indépendante au regard des critères AFEP-MEDEF, elle succède à Sharon MacBeath pour un mandat de quatre ans.
Directrice des ressources humaines du groupe Société Générale depuis 2023, Anne-Sophie Chauveau-Galas a effectué l'essentiel de sa carrière chez Alstom, où elle a notamment piloté les enjeux RH liés à l'intégration de Bombardier Transport.
Le conseil d'administration de Coface conserve une composition inchangée de 10 membres, dont six indépendants.
Coface SA figure parmi les leaders mondiaux de l'assurance-crédit. Le groupe propose aux entreprises des solutions dans le but de les protéger contre le risque de défaut de paiement des débiteurs, dans le cadre de la gestion de leurs comptes clients, aussi bien sur les marchés intérieurs que sur les marchés d'exportation. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance-crédit et prestations de services liés (81,1%) ;
- assurance caution (9,9%) ;
- prestations de services de gestion des crédits (5,1%) ;
- prestations d'affacturage (3,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (20,6%), Méditerranée et Afrique (30%), Europe du Nord (19,8%), Europe centrale (9,1%), Amérique du Nord (9,1%), Asie-Pacifique (7%) et Amérique latine (4,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.