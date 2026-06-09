La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement à la hausse, le 4 juin, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Coface, à la suite de la réception, par CNP Assurances, d'actions détenues à titre de collatéral.

L'institution financière publique a précisé détenir, par l'intermédiaire de CNP Assurances et de CDC Croissance, 9 050 968 actions Coface représentant autant de droits de vote, soit 6,03% du capital et des droits de vote de la compagnie d'assurance-crédit.