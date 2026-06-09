La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement à la hausse, le 4 juin, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Coface, à la suite de la réception, par CNP Assurances, d'actions détenues à titre de collatéral.
L'institution financière publique a précisé détenir, par l'intermédiaire de CNP Assurances et de CDC Croissance, 9 050 968 actions Coface représentant autant de droits de vote, soit 6,03% du capital et des droits de vote de la compagnie d'assurance-crédit.
Coface SA figure parmi les leaders mondiaux de l'assurance-crédit. Le groupe propose aux entreprises des solutions dans le but de les protéger contre le risque de défaut de paiement des débiteurs, dans le cadre de la gestion de leurs comptes clients, aussi bien sur les marchés intérieurs que sur les marchés d'exportation. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance-crédit et prestations de services liés (81,1%) ;
- assurance caution (9,9%) ;
- prestations de services de gestion des crédits (5,1%) ;
- prestations d'affacturage (3,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (20,6%), Méditerranée et Afrique (30%), Europe du Nord (19,8%), Europe centrale (9,1%), Amérique du Nord (9,1%), Asie-Pacifique (7%) et Amérique latine (4,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.