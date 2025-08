Coface : Oddo BHF abaisse légèrement son objectif de cours

Oddo BHF confirme son conseil 'Neutre' sur le titre Coface, avec un objectif de cours abaissé de 17,0 à 16,8 euros.



Selon Oddo BHF, le ratio combiné net ressort au T2 2025 à 74,0 %, au-dessus des attentes (prévision de 71,2 %), en raison notamment d'une normalisation progressive de la sinistralité et de la poursuite des investissements, particulièrement dans les activités d'information.



Le bureau d'études souligne que malgré un résultat de souscription inférieur aux anticipations, le résultat net a dépassé les attentes grâce à une forte contribution des produits financiers, atteignant 62 MEUR contre un consensus de 59 MEUR.



Oddo BHF précise toutefois que sa prévision de RN 2025 se situe 3,6 % en-dessous du consensus et ajoute que 'd'autres valeurs du secteur offrent actuellement un potentiel d'appréciation plus élevé'.