Coface réalise depuis le début de l'année un résultat net de 176,3 MEUR

Coface enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 1 386,5 MEUR sur les 9 premiers mois de l'année, en croissance de +1.8% à périmètre et taux de change constants par rapport au 9 mois de 2024. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d'affaires progresse de +0,7%.



Le ratio combiné net de réassurance s'établit à 71,9% sur les 9 mois de 2025, en hausse de 7,6 pts sur un an. Le ratio de sinistralité brut de réassurance s'établit à 36,9%, en hausse de 4 pts par rapport aux niveaux atteints un an plus tôt.



Le résultat opérationnel s'inscrit à 261,6 MEUR, en baisse de -17,0%. Le résultat net (part du groupe) s'élève à 176,3 MEUR, en baisse de -15,1% par rapport au 9 mois de 2024, dont 52,1 MEUR au 3ème trimestre 2025.