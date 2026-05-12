Coface : un trimestre résilient malgré la géopolitique
Le leader de l'assurance-crédit affiche un résultat net de 53,6 millions d'euros au premier trimestre 2026. Si le bénéfice net est en repli de 13,7 %, le groupe maintient une rentabilité solide (RoATE de 11 %) et accélère sa mutation vers les services d'information.
Coface a ouvert l'exercice 2026 dans un contexte mondial électrisé par les tensions au Moyen-Orient. Malgré le blocage du détroit d'Ormuz et les incertitudes pesant sur le commerce mondial, l'assureur-crédit a publié un chiffre d'affaires stable à 465 millions d'euros.
Des indicateurs techniques sous contrôle
L'activité d'assurance-crédit pure a connu un léger repli (-1,3 %), pénalisée par un effet prix qui reste négatif (-1,1 %). Cependant, Coface a démontré la fidélité de sa base de clientèle avec un taux de rétention record de 94,8 %.
Sur le plan de la rentabilité opérationnelle, le groupe a maîtrisé ses risques : le ratio combiné net s'établit à 70,0 %, soutenu par une amélioration de la sinistralité nette (37,6 %). En parallèle, Coface a poursuivi sa stratégie d'investissement technologique, ce qui porte son ratio de coûts net à 32,5 %.
L'essor stratégique des services
Le véritable moteur de croissance ce trimestre se situe dans les activités non assurantielles. Les revenus des services d'information et de recouvrement ont bondi de +9,2 % pour atteindre 43,9 millions d'euros.
Perspectives 2026 : Entre inflation et IA
Pour la suite de l'année, la direction reste vigilante. Si l'offre de pétrole s'est détendue avec le retour du Venezuela, l'envolée des prix de l'énergie liée à la situation en Iran pèse sur les chaînes d'approvisionnement (hélium, urée). Coface anticipe une croissance mondiale révisée à la baisse et une inflation persistante.
Toutefois, le groupe entend tirer profit de la révolution de l'intelligence artificielle. Les investissements massifs dans les données et la connectivité visent à transformer ces défis en opportunités de conseil pour ses clients, tout en diversifiant ses sources de revenus.
Coface SA figure parmi les leaders mondiaux de l'assurance-crédit. Le groupe propose aux entreprises des solutions dans le but de les protéger contre le risque de défaut de paiement des débiteurs, dans le cadre de la gestion de leurs comptes clients, aussi bien sur les marchés intérieurs que sur les marchés d'exportation. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance-crédit et prestations de services liés (81,1%) ;
- assurance caution (9,9%) ;
- prestations de services de gestion des crédits (5,1%) ;
- prestations d'affacturage (3,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (20,6%), Méditerranée et Afrique (30%), Europe du Nord (19,8%), Europe centrale (9,1%), Amérique du Nord (9,1%), Asie-Pacifique (7%) et Amérique latine (4,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.