Coface : un trimestre résilient malgré la géopolitique

Le leader de l'assurance-crédit affiche un résultat net de 53,6 millions d'euros au premier trimestre 2026. Si le bénéfice net est en repli de 13,7 %, le groupe maintient une rentabilité solide (RoATE de 11 %) et accélère sa mutation vers les services d'information.

Coface a ouvert l'exercice 2026 dans un contexte mondial électrisé par les tensions au Moyen-Orient. Malgré le blocage du détroit d'Ormuz et les incertitudes pesant sur le commerce mondial, l'assureur-crédit a publié un chiffre d'affaires stable à 465 millions d'euros.



Des indicateurs techniques sous contrôle



L'activité d'assurance-crédit pure a connu un léger repli (-1,3 %), pénalisée par un effet prix qui reste négatif (-1,1 %). Cependant, Coface a démontré la fidélité de sa base de clientèle avec un taux de rétention record de 94,8 %.



Sur le plan de la rentabilité opérationnelle, le groupe a maîtrisé ses risques : le ratio combiné net s'établit à 70,0 %, soutenu par une amélioration de la sinistralité nette (37,6 %). En parallèle, Coface a poursuivi sa stratégie d'investissement technologique, ce qui porte son ratio de coûts net à 32,5 %.



L'essor stratégique des services



Le véritable moteur de croissance ce trimestre se situe dans les activités non assurantielles. Les revenus des services d'information et de recouvrement ont bondi de +9,2 % pour atteindre 43,9 millions d'euros.



Perspectives 2026 : Entre inflation et IA



Pour la suite de l'année, la direction reste vigilante. Si l'offre de pétrole s'est détendue avec le retour du Venezuela, l'envolée des prix de l'énergie liée à la situation en Iran pèse sur les chaînes d'approvisionnement (hélium, urée). Coface anticipe une croissance mondiale révisée à la baisse et une inflation persistante.



Toutefois, le groupe entend tirer profit de la révolution de l'intelligence artificielle. Les investissements massifs dans les données et la connectivité visent à transformer ces défis en opportunités de conseil pour ses clients, tout en diversifiant ses sources de revenus.