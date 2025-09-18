Cogelec améliore de 16% son EBITDA au premier semestre

Cogelec publie un résultat net de 2,4 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, contre 2,9 MEUR un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA de 7,1 MEUR, en croissance de 16,1% par rapport à la même période en 2024.



Le spécialiste français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif a enregistré un chiffre d'affaires lui aussi en augmentation de 16,1% à 42,6 MEUR, avec 'une dynamique soutenue de l'activité en France et une progression solide en Europe'.



'La marque Intratone commercialisée en France et en Europe continue de bénéficier de son positionnement unique dans le domaine de l'interphonie GSM et enregistre de nouveaux gains de parts de marché sur les 6 premiers mois de l'exercice', souligne Cogelec.



'Fort de ce premier semestre en croissance et d'alliances structurantes', la société confirme ses objectifs 2025 de taux de croissance du chiffre d'affaires et du ratio d'EBITDA supérieurs à ceux de l'exercice 2024.