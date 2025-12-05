Cogelec : l'OPAS de Legrand déclarée conforme par l'AMF

L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) déposé par Société Générale pour le compte de Legrand, visant les actions Cogelec. Une nouvelle information sera publiée pour en faire connaître le calendrier.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 29 euros, la totalité des 2 065 261 actions Cogelec existantes qu'il ne détient pas directement ou indirectement, représentant 23,21% du capital de cette société.



Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, en contrepartie d'une indemnisation unitaire de 29 euros.