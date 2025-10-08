Cogelec passe sous le contrôle de Legrand

Legrand annonce avoir réalisé l'acquisition de Cogelec Développement qui détient indirectement 5 347 065 actions Cogelec (soit 60,09% du capital social et 75,07% des droits de vote), sur la base d'un prix de 29 euros par action.



Le groupe déposera prochainement un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur le solde des actions Cogelec au même prix, puis si les conditions le permettent, demandera la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.



Afin de refléter l'acquisition du contrôle de Cogelec par Legrand, la composition du conseil d'administration de Cogelec a été adaptée et comprend désormais quatre administrateurs représentant Legrand et trois administrateurs historiques.



Roger Leclerc continuera à assumer ses fonctions de PDG de Cogelec jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur général au plus tard fin 2025. Il restera par ailleurs président du conseil d'administration jusqu'au 30 juin 2026.