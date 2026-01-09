Pour rappel, à l'issue de son OPAS visant les actions Cogelec, clôturée le 19 décembre 2025, Legrand France détenait 8 713 213 actions, soit 97,92% du capital et au moins 98,69% des droits de vote de ce spécialiste du contrôle d'accès pour le bâtiment.

L'initiateur a donc décidé de procéder à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire portant sur les actions non apportées par les actionnaires minoritaires. La suspension de la cotation est maintenue dans l'attente de cette mise en oeuvre.